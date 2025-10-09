Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археологические раскопки
Археологические раскопки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:48

Красный цвет древних иберов оказался не просто украшением: учёные раскрыли тайный язык

Древние мастера Пиренейского полуострова использовали особые пигменты

Иберийская культура железного века давно ассоциируется с насыщенными красными тонами на керамике, скульптуре и стенах святилищ. Новая работа исследовательской группы Университета Хаэна, опирающаяся на неразрушающие спектроскопические методы, показала: за стойкой красотой стоит точное знание свойств охры и продуманная технология её применения. А вместе с технологией — сложная символика статуса, памяти рода и сакральных практик. Иными словами, цвет здесь не "украшение", а язык, на котором общество говорило о себе.

Что именно изучили и чем это важно

Команда обобщила почти двадцать лет данных по красной охре и родственным пигментам в артефактах иберов: от сосудов и архитектурной отделки до погребальных комплексов и монументальной полихромной пластики. Ключевое — отказ от разрушительного отбора проб и переход к "бережной" диагностике на месте находки, прямо в музеях и на раскопах. Это открывает доступ к редчайшим вещам и позволяет сопоставлять технику окраски с функцией предмета и контекстом.

Два инструмента "без ножа": МРС и ЭДРФ

Исследователи использовали микрорамановскую спектроскопию (МРС) и энергодисперсионную рентгенофлуоресценцию (ЭДРФ). Первая "снимает отпечаток" молекулярных колебаний — по нему отличают, например, гематит (глубоко-красный) от гётита (жёлто-оранжевый). Вторая фиксирует набор химических элементов и их доли — железо, марганец, ртуть и др. Обе технологии портативны, минимально вмешательны и подходят для комплексных обследований, когда артефакт нельзя перемещать.

Базовые утверждения: где, когда и как иберийцы работали с цветом

Иберы жили на востоке и юге Пиренейского полуострова с VI по I век до н. э., развивая культуру укреплённых поселений, святилищ и некрополей. Ещё до консолидации иберийской традиции местные мастера юга использовали оксиды железа: в полосатых орнаментах ручной керамики, обожжённой в восстановительной атмосфере. Позже, под влиянием финикийцев, пришли гончарный круг, окислительный обжиг и новая гамма — красный плюс чёрный, где чёрный достигался уже не сажей, а устойчивыми к обжигу оксидами марганца. Со V века до н. э. чёрный в росписи уходит, а красная охра становится отличительным маркером иберийского стиля — от бытовой посуды до элитных ансамблей.

"Сравнение": пигменты и их поведение при обжиге

Пигмент Происхождение/состав Цветовой эффект Устойчивость к обжигу Где встречается
Гематит (Fe₂O₃) природная охра, богатая железом насыщенный красный высокая (до температур керамического обжига) керамика, стены, скульптура
Гётит (FeO(OH)·nH₂O) гидратированный оксид железа жёлтый-оранжево-красный при >250-300 °C превращается в гематит (краснеет) роспись "после обжига", штукатурки
Оксиды марганца (MnOₓ) минеральные смеси глубокий чёрный высокая керамика VI-V вв. до н. э.
Киноварь (HgS) сульфид ртути, импорт алый, "царский" ограниченная (любит мягкие условия) элитные сосуды, полихромная пластика
Египетский синий (CaCuSi₄O₁₀) синтетический импорт интенсивный синий высокая скульптура, престижные элементы

Советы шаг за шагом: как "читали" красный цвет на предметах

  1. Осмотреть предмет in situ портативным ЭДРФ, отметить зоны с повышенным Fe, Mn, Hg.

  2. Провести точечную МРС на орнаменте: подтвердить гематит/гётит, зафиксировать пики киновари, сопутствующие фазы.

  3. Сопоставить технику нанесения (до/после обжига) с минералогией: жёлтый гётит "после обжига", красный гематит — возможен "до".

  4. Учитывать технологический контекст: гончарный круг, тип печи (окислительный/восстановительный режим), температура цикла.

  5. Связать пигмент с функцией: бытовая керамика vs погребальные сосуды, скульптура, храмовая отделка; включить данные иконографии.

  6. Для интерьеров добавить карту распределения цвета: стены, скамьи, входные проёмы — маркеры ритуальных путей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать фазовые переходы гётита при нагреве → неверная датировка этапа декора → разделить "до обжига"/"после обжига" и проверять МРС-подпись.

  • Считать весь чёрный цвет сажей → завышение роли органики → проверять марганец по ЭДРФ и устойчивость в печи.

  • Принимать алую роспись за "обычную охру" → потеря социального смысла → искать сигнатуру киновари и связывать с элитным контекстом.

А что если охра — это социальный маркер?

Красный в иберийском мире не только "вкус" мастера. Перекрашенная погребальная урна из Серрильо де ла Компаньиа, покрытая слоем извести и охрой, превращает утилитарный сосуд в носитель памяти рода. Алое на княжеской керамике Тутуги (смесь киновари с гематитом) подчеркивает статус похороненного. Окрашенные скамьи святилища и полы домов в Пуэнте-Таблас выделяют "места силы" в ткани поселения. Цвет фиксирует роли, пути, принадлежности.

Плюсы и минусы подхода "без разрушения"

Плюсы Минусы
Сохранность уникальных артефактов Ограниченная чувствительность к микропримесям
Работа на месте (музеи, курганы, интерьеры) Требуется строгая калибровка и опыт интерпретации
Быстрая серия измерений, сравнительная база Иногда нужна подтверждающая микропроба
Привязка химии к контексту (архитектура/ритуал) Трудно фиксировать органические связующие

FAQ

Как иберийцы получали такой стойкий красный?
Использовали гематит и режимы обжига, устойчивые к выцветанию; гётит как жёлтый наносили после обжига, чтобы он не "покраснел".

Почему чёрный цвет исчез из росписи после V века до н. э.?
Изменились эстетические и технологические приоритеты: красный стал самодостаточным маркером стиля и статуса, а чёрный марганец утратил роль контрастного партнёра.

Откуда киноварь?
Это импортный минерал (вероятно, Альмаден, Альпухаррас или Аликанте). Его редкость делала алый цвет знаком элиты и ритуала.

Можно ли "увидеть" слой перекраски?
Да: спектры, состав и микрорельеф слоёв позволяют отделить первичный декор от более поздней ритуальной обработки.

Мифы и правда (ClaimReview)

  • "Красный — просто эстетика" → На самом деле цвет кодирует статус, родовую легитимность и сакральные функции.

  • "Чёрный на древней керамике — всегда сажа" → У иберов широко использовались оксиды марганца, совместимые с обжигом.

  • "Полихромные скульптуры Пиреней — редкость" → Иберийская пластика системно полихромна: охра, киноварь, египетский синий.

Сон и психология (контекст восприятия цвета)

Красный — физиологически "будящий" цвет: усиливает внимание, маркирует границы и "притягивает" взгляд. В тесных интерьерах святилищ и гробниц он мог работать как направляющий сигнал ритуала — от порога к алтарю, от мира живых к миру предков. Для погребальных практик это способ "держать маршрут" памяти.

Три факта, которые стоит знать

  1. Гётит жёлтеет при нанесении "после" и превращается в красный гематит при нагреве выше ~300 °C — технологический "переключатель" цвета.

  2. Киноварь в иберийском контексте почти всегда связана с элитой и погребальными ритуалами — "алый для избранных".

  3. Красные покрытия фиксируются не только на посуде и скульптуре, но и на архитектурных элементах: скамьях, платформах, стенах камер.

Исторический контекст: от финикийского импульса к иберийской норме

Финикийское влияние VIII века до н. э. принесло круг, окислительный обжиг и устойчивые к печи пигменты. Иберы приняли технологию и переосмыслили её: чёрный-красный дуэт стал визитной карточкой, но уже к V веку красный монополизировал роспись. При этом спектр материалов расширился от "своих" железных глин до импортной киновари и даже синтетического "египетского синего" в пластике — верный признак включённости иберийских центров в транссредиземноморские сети обмена.

Перспективны связки "химия пигмента + масса керамики + иконография": они позволяют проследить паломнические маршруты к святилищам и обмен элитарных вещей между общинами. Отдельная линия — "цвет и гендер": распределение оттенков и мотивов по мужским/женским погребальным наборам может раскрыть структуру ролей и статусов.

