Говядина полезнее, чем мы думали — и курица вреднее, чем казалась
На протяжении десятилетий куриное мясо считалось эталоном здорового питания. А говядину — как представителя красного мяса — регулярно обвиняли в повышении риска онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Но недавнее исследование испанских учёных поставило под сомнение это устойчивое мнение: постная говядина может быть полезнее курицы для желудочно-кишечного тракта.
Микробиом под микроскопом
Исследование проводилось среди 16 молодых добровольцев в возрасте от 18 до 22 лет. Их разделили на две группы:
- первая трижды в неделю ела нежирную говядину;
- вторая — курицу с той же частотой.
В остальном рацион участников оставался привычным. Мясо готовили обычными способами — жарили, тушили, запекали. Калорийность и пищевая ценность рациона обеих групп были одинаковыми. Анализы брались в начале и по завершении восьминедельного эксперимента.
Что показали результаты?
Удивительно, но курица оказалась не столь "здоровой", как принято считать. У участников из "куриной" группы наблюдалось:
- снижение микробиомного разнообразия — важного показателя здоровья кишечника;
- рост количества вредных бактерий;
- ухудшение способности перерабатывать глюкозу, что влияет на уровень сахара в крови;
- снижение выработки аминокислот, жизненно необходимых для иммунной системы и регенерации слизистых.
В то же время у тех, кто ел говядину, отмечалось:
- повышение уровня защитных бактерий, укрепляющих слизистую кишечника;
- сохранение микробиомного разнообразия;
- лучшая метаболическая устойчивость.
Парадокс или переоценка курицы?
Несмотря на то что говядина традиционно считалась более опасной из-за связи с онкозаболеваниями и атеросклерозом, новое исследование указывает на важность контекста и умеренности. Ключевой момент — тип мяса (постное), частота употребления (3 раза в неделю) и способ приготовления.
Врачи напоминают, что даже красное мясо может быть частью здорового рациона, если оно:
- не содержит избыточного жира;
- не подвергается агрессивной термической обработке;
- употребляется не чаще 2-3 раз в неделю.
Вывод: дело не в цвете мяса, а в балансе
Исследование вновь подчёркивает: универсальных ответов в диетологии нет. Пища должна быть разнообразной, сбалансированной и подходящей именно вашему организму. Говядина не враг — особенно если выбирать качественные, постные сорта и соблюдать разумную частоту употребления.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru