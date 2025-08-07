Говядина полезнее, чем мы думали — и курица вреднее, чем казалась

На протяжении десятилетий куриное мясо считалось эталоном здорового питания. А говядину — как представителя красного мяса — регулярно обвиняли в повышении риска онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Но недавнее исследование испанских учёных поставило под сомнение это устойчивое мнение: постная говядина может быть полезнее курицы для желудочно-кишечного тракта.

Микробиом под микроскопом

Исследование проводилось среди 16 молодых добровольцев в возрасте от 18 до 22 лет. Их разделили на две группы:

первая трижды в неделю ела нежирную говядину;

вторая — курицу с той же частотой.

В остальном рацион участников оставался привычным. Мясо готовили обычными способами — жарили, тушили, запекали. Калорийность и пищевая ценность рациона обеих групп были одинаковыми. Анализы брались в начале и по завершении восьминедельного эксперимента.

Что показали результаты?

Удивительно, но курица оказалась не столь "здоровой", как принято считать. У участников из "куриной" группы наблюдалось:

снижение микробиомного разнообразия — важного показателя здоровья кишечника;

рост количества вредных бактерий;

ухудшение способности перерабатывать глюкозу, что влияет на уровень сахара в крови;

снижение выработки аминокислот, жизненно необходимых для иммунной системы и регенерации слизистых.

В то же время у тех, кто ел говядину, отмечалось:

повышение уровня защитных бактерий, укрепляющих слизистую кишечника;

сохранение микробиомного разнообразия;

лучшая метаболическая устойчивость.

Парадокс или переоценка курицы?

Несмотря на то что говядина традиционно считалась более опасной из-за связи с онкозаболеваниями и атеросклерозом, новое исследование указывает на важность контекста и умеренности. Ключевой момент — тип мяса (постное), частота употребления (3 раза в неделю) и способ приготовления.

Врачи напоминают, что даже красное мясо может быть частью здорового рациона, если оно:

не содержит избыточного жира;

не подвергается агрессивной термической обработке;

употребляется не чаще 2-3 раз в неделю.

Вывод: дело не в цвете мяса, а в балансе

Исследование вновь подчёркивает: универсальных ответов в диетологии нет. Пища должна быть разнообразной, сбалансированной и подходящей именно вашему организму. Говядина не враг — особенно если выбирать качественные, постные сорта и соблюдать разумную частоту употребления.