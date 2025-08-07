Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Белковые продукты
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:28

Говядина полезнее, чем мы думали — и курица вреднее, чем казалась

Учёные выяснили, какое мясо полезнее для ЖКТ при умеренном потреблении

На протяжении десятилетий куриное мясо считалось эталоном здорового питания. А говядину — как представителя красного мяса — регулярно обвиняли в повышении риска онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Но недавнее исследование испанских учёных поставило под сомнение это устойчивое мнение: постная говядина может быть полезнее курицы для желудочно-кишечного тракта.

Микробиом под микроскопом

Исследование проводилось среди 16 молодых добровольцев в возрасте от 18 до 22 лет. Их разделили на две группы:

  • первая трижды в неделю ела нежирную говядину;
  • вторая — курицу с той же частотой.

В остальном рацион участников оставался привычным. Мясо готовили обычными способами — жарили, тушили, запекали. Калорийность и пищевая ценность рациона обеих групп были одинаковыми. Анализы брались в начале и по завершении восьминедельного эксперимента.

Что показали результаты?

Удивительно, но курица оказалась не столь "здоровой", как принято считать. У участников из "куриной" группы наблюдалось:

  • снижение микробиомного разнообразия — важного показателя здоровья кишечника;
  • рост количества вредных бактерий;
  • ухудшение способности перерабатывать глюкозу, что влияет на уровень сахара в крови;
  • снижение выработки аминокислот, жизненно необходимых для иммунной системы и регенерации слизистых.

В то же время у тех, кто ел говядину, отмечалось:

  • повышение уровня защитных бактерий, укрепляющих слизистую кишечника;
  • сохранение микробиомного разнообразия;
  • лучшая метаболическая устойчивость.

Парадокс или переоценка курицы?

Несмотря на то что говядина традиционно считалась более опасной из-за связи с онкозаболеваниями и атеросклерозом, новое исследование указывает на важность контекста и умеренности. Ключевой момент — тип мяса (постное), частота употребления (3 раза в неделю) и способ приготовления.

Врачи напоминают, что даже красное мясо может быть частью здорового рациона, если оно:

  • не содержит избыточного жира;
  • не подвергается агрессивной термической обработке;
  • употребляется не чаще 2-3 раз в неделю.

Вывод: дело не в цвете мяса, а в балансе

Исследование вновь подчёркивает: универсальных ответов в диетологии нет. Пища должна быть разнообразной, сбалансированной и подходящей именно вашему организму. Говядина не враг — особенно если выбирать качественные, постные сорта и соблюдать разумную частоту употребления.

