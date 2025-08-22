Регистрация на рейс в лобби отеля: новая концепция на курорте Красная Поляна

Отправиться в аэропорт без чемоданов и очередей? Теперь это возможно для гостей Красной Поляны. На курорте впервые в России заработал сервис, позволяющий пройти регистрацию на рейс и сдать багаж прямо в отеле.

Новый уровень комфорта

Курорт "Красная Поляна" (группа "Мантера") совместно с аэропортом Сочи представил услугу, которая делает путешествие максимально простым и удобным. Постояльцы отеля "Риксос Красная Поляна" теперь могут оформить посадочный талон и избавиться от чемоданов еще до того, как покинут гостиницу.

"Наша задача — убрать лишние этапы и очереди. Благодаря регистрации в отеле у гостя появляется больше времени для отдыха и меньше хлопот с логистикой. В таком формате — с полным циклом услуги — данный сервис представлен только у нас, аналогов в России пока нет", — отметил генеральный менеджер "Риксос Красная Поляна Сочи" Товмас Дарбинян.

Как это работает

Все просто:

на выделенной стойке в лобби гость предъявляет паспорт и данные рейса;

аккредитованный специалист регистрирует его через интегрированную систему и выдает посадочный талон;

багаж взвешивается, получает бирку авиакомпании и пломбу.

Информация о рейсах отображается на специальном табло вылета, установленном прямо в отеле. Услуга доступна только на рейсы авиакомпаний-партнеров, список которых можно уточнить у консьержа. Записаться можно заранее или даже в день вылета — если останутся свободные слоты.

Тренд на "умные" курорты

Такие сервисы — часть глобальной тенденции к цифровизации туризма. В Европе и Азии подобные решения появились в пятизвездочных отелях еще несколько лет назад. Теперь российские курорты начинают догонять международный уровень. По оценкам специалистов, это не только повышает комфорт, но и снижает нагрузку на аэропорт, позволяя разгрузить стойки регистрации.

В апреле 2025 года "Мантера" открыла в Сириусе крупнейший на юге России курортный кластер Mantera Supreme. На его территории — гастропространства, парк, спа-комплекс в два уровня и целых 11 бассейнов. Новый проект стал логичным продолжением стратегии компании: создавать курорты, где отдых максимально интегрирован с современными технологиями и сервисами.

Интересный факт

Аналогичный сервис существует в некоторых отелях в Дубае, Гонконге и Сингапуре, где постояльцы также могут сдать багаж заранее. Однако там регистрация обычно ограничена определенными рейсами или авиакомпаниями, тогда как в Красной Поляне обещают расширять список доступных направлений.