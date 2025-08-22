Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ресепшен
Ресепшен
© freepik.com by dit26978
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:31

Регистрация на рейс в лобби отеля: новая концепция на курорте Красная Поляна

Гости Красной Поляны могут зарегистрироваться на рейс и сдать багаж до поездки в аэропорт

Отправиться в аэропорт без чемоданов и очередей? Теперь это возможно для гостей Красной Поляны. На курорте впервые в России заработал сервис, позволяющий пройти регистрацию на рейс и сдать багаж прямо в отеле.

Новый уровень комфорта

Курорт "Красная Поляна" (группа "Мантера") совместно с аэропортом Сочи представил услугу, которая делает путешествие максимально простым и удобным. Постояльцы отеля "Риксос Красная Поляна" теперь могут оформить посадочный талон и избавиться от чемоданов еще до того, как покинут гостиницу.

"Наша задача — убрать лишние этапы и очереди. Благодаря регистрации в отеле у гостя появляется больше времени для отдыха и меньше хлопот с логистикой. В таком формате — с полным циклом услуги — данный сервис представлен только у нас, аналогов в России пока нет", — отметил генеральный менеджер "Риксос Красная Поляна Сочи" Товмас Дарбинян.

Как это работает

Все просто:

  • на выделенной стойке в лобби гость предъявляет паспорт и данные рейса;
  • аккредитованный специалист регистрирует его через интегрированную систему и выдает посадочный талон;
  • багаж взвешивается, получает бирку авиакомпании и пломбу.

Информация о рейсах отображается на специальном табло вылета, установленном прямо в отеле. Услуга доступна только на рейсы авиакомпаний-партнеров, список которых можно уточнить у консьержа. Записаться можно заранее или даже в день вылета — если останутся свободные слоты.

Тренд на "умные" курорты

Такие сервисы — часть глобальной тенденции к цифровизации туризма. В Европе и Азии подобные решения появились в пятизвездочных отелях еще несколько лет назад. Теперь российские курорты начинают догонять международный уровень. По оценкам специалистов, это не только повышает комфорт, но и снижает нагрузку на аэропорт, позволяя разгрузить стойки регистрации.

В апреле 2025 года "Мантера" открыла в Сириусе крупнейший на юге России курортный кластер Mantera Supreme. На его территории — гастропространства, парк, спа-комплекс в два уровня и целых 11 бассейнов. Новый проект стал логичным продолжением стратегии компании: создавать курорты, где отдых максимально интегрирован с современными технологиями и сервисами.

Интересный факт

Аналогичный сервис существует в некоторых отелях в Дубае, Гонконге и Сингапуре, где постояльцы также могут сдать багаж заранее. Однако там регистрация обычно ограничена определенными рейсами или авиакомпаниями, тогда как в Красной Поляне обещают расширять список доступных направлений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Личный опыт: лучшие гастрономические сувениры из разных стран сегодня в 5:38

Лучшие сувениры: какие деликатесы я больше нигде не встречал, кроме как в поездках

Настоящие гастрономические сувениры — это не шоколадки из дьюти-фри. Это продукты, которые невозможно купить у нас и которые возвращают атмосферу страны.

Читать полностью » Какие сувениры действительно стоит привозить из путешествий сегодня в 4:32

Личный опыт: какие сувениры оказались самыми ценными

Настоящие сувениры — это не магнитики. Это вещи, которые несут культуру места: специи, ремёсла, изделия, что невозможно купить дома.

Читать полностью » Почему туристические сувениры часто оказываются бесполезными сегодня в 3:31

Личный опыт: почему сувениры почти всегда оказываются бесполезными

Магнитики и фигурки быстро теряют смысл. Но есть вещи, которые хранят атмосферу поездки и реально используются в жизни.

Читать полностью » Великобритания присоединяется к странам с туристическим сбором: решение принято в Эдинбурге сегодня в 2:36

Поездка в Европу обернулась лишними 100 евро: семьи недоумевают, откуда сумма

Туристический налог становится нормой: от Майорки и Парижа до Эдинбурга и Бали. Почему отдыхающим всё чаще приходится платить больше?

Читать полностью » Прямые поезда Лондон – Сихем начнут курсировать этой зимой: решение ORR сегодня в 1:11

Жители не верят: дельфины подплывают прямо к берегу — и всё это всего в трёх часах от Лондона

Зимой Сихем получит прямое сообщение с Лондоном. Что ждёт туристов в городе с морским стеклом, дельфинами и необычной историей?

Читать полностью » Twiliner в ноябре откроет первые маршруты ночных автобусов из Цюриха в Амстердам и Барселону сегодня в 0:35

Всего 21 место и ни одной остановки: новый транспорт поразил даже бывалых путешественников

Twiliner запускает ночные автобусы с полноценными кроватями и Wi-Fi: новый формат комфортных и экологичных путешествий по Европе.

Читать полностью » Законопроект Гусева предполагает введение системной выплаты для поощрения лояльных работников вчера в 23:26

Новая премия за пять лет работы: отпуск может стать доступнее

В Госдуме предложили ввести «тринадцатую зарплату» для отдыха: премию будут получать сотрудники со стажем более пяти лет в одной компании.

Читать полностью » Аэрофлот: сервис заказа специального питания отключён на всех рейсах по техническим причинам вчера в 22:26

Три недели сбоя, и снова проблемы: "Аэрофлот" подвёл любителей диетического питания

Из-за сбоя в системе «Аэрофлот» временно отключил заказ спецпитания: услугу нельзя оформить ни онлайн, ни через кол-центр, ни в офисах авиакомпании.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Природа против технологий: как моллюски вдохновляют на создание новых материалов
Питомцы

Кошки требуют внимания: советы по взаимодействию с питомцем от ветеринаров
Садоводство

Запах корицы, камфоры и бузины помогает отпугнуть полёвок с участка
Авто и мото

Cadillac не выпускает электрический Blackwing из-за ограничений батарей и слабого рынка
Спорт и фитнес

Фитнес-блогер Никифоров назвал упражнение, щадящее суставы и ускоряющее метаболизм
Красота и здоровье

Нутрициолог Гузман: при мочекаменной болезни употребление ежевики может быть опасно
Красота и здоровье

Оксана Решетняк о птозе: причины опущения лица и эффективные методы коррекции
Еда

Приготовление скумбрии сухим посолом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru