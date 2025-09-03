Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:57

Стейк из красной рыбы за 25 минут: лайфхак, который сэкономит ваши нервы и время без лишних хлопот

Стейк из красной рыбы: как правильно готовить

Хотите приготовить блюдо, которое не только вкусное, но и эффектное? Стейк из красной рыбы — именно то, что сделает ваш ужин особенным. Аппетитная золотистая корочка и нежное сочное мясо — сочетание, которое покорит любого.

Какие ингредиенты понадобятся?

  • Красная рыба (семга, форель, горбуша или кижуч) — 800 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Молотый кориандр — по вкусу
  • Зира — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Нарежьте стейки толщиной около 2-2,5 см. Хорошо промойте их под холодной водой, обсушите бумажными полотенцами и замаринуйте на 10-15 минут в соли и специях. Можно использовать любые любимые травы и приправы.

Лучше всего для жарки подойдет сковорода-гриль, но можно использовать и обычную антипригарную. Смажьте поверхность растительным маслом с помощью силиконовой кисточки и хорошо разогрейте.

Выложите рыбу на горячую сковороду и жарьте на среднем огне около 4 минут с каждой стороны. Чтобы проверить готовность, проткните стейк деревянной шпажкой — если выделяется прозрачный сок, рыба готова.

После обжарки выключите огонь и оставьте стейки в сковороде еще на 5-10 минут — так они станут более сочными.

Стейк из красной рыбы отлично сочетается с рисом, овощами или легким гарниром. Перед подачей сбрызните рыбу соком лимона — это придаст свежести и подчеркнет вкус.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Быстро и просто в приготовлении
  • Универсален — можно использовать любую красную рыбу
  • Вкусный и полезный ужин для всей семьи.

