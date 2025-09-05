Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Оливье по-советски
Оливье по-советски
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:10

Оливье против традиций: рыба, которая ломает правила и завоевывает сердца

Рецепт салата Оливье с красной рыбой включает майонез и яйца по рекомендациям шеф-поваров

Задумывались ли вы о том, чтобы освежить классический рецепт Оливье? Вместо привычной колбасы или мяса попробуйте добавить туда слабосоленую красную рыбу — и салат заиграет новыми красками вкуса! Этот вариант не только популярен, но и удивительно прост в приготовлении.

Ингредиенты

  • Красная рыба (слабосоленая, например, форель, горбуша, кета, семга или лосось) — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Картофель (средний) — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Зеленый горошек (консервированный) — 120 г
  • Огурец (свежий) — 100 г
  • Петрушка (или укроп/зеленый лук) — 7 г
  • Соль — по вкусу
  • Майонез — 70 г (или по вкусу)

Пошаговое приготовление

Соберите все ингредиенты. Любая красная рыба подойдет — вкус салата от этого не пострадает, ведь сочность добавят огурец и майонез.

Яйца промойте, залейте водой так, чтобы они были полностью покрыты, и доведите до кипения. Варите на среднем огне около 9 минут после закипания (крышку не закрывайте, чтобы они равномерно приготовились). Затем сразу залейте холодной водой — так они быстрее остынут и легче очистятся. Не переваривайте, иначе станут слишком твердыми.

Картофель и морковь тщательно вымойте щеткой под проточной водой. Залейте водой в кастрюле, доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите до среднего. Варите до мягкости (проверяйте ножом). Картофель обычно готовится быстрее — достаньте его первым, чтобы не разварился. Дайте овощам полностью остыть.

Все ингредиенты традиционно режем кубиками одинакового размера — можно крупнее или мельче, на ваш вкус. С красной рыбы снимите кожу (если есть) и нарежьте кубиками. Остывший картофель очистите и нарежьте кубиками. То же самое с морковью.

Очистите яйца от скорлупы и нарежьте кубиками. Зеленый горошек отцедите от жидкости на сите. Огурец промойте, обсушите и нарежьте кубиками (кожицу можно оставить или срезать, если она грубая). Петрушку промойте, обсушите и мелко порубите — она добавит свежести, но можно заменить укропом или лухом, или вообще пропустить.

Возьмите просторный салатник, чтобы было удобно мешать. Сложите туда рыбу, картофель, морковь, горошек, яйца, огурец и зелень. Добавьте майонез, посолите по вкусу и тщательно перемешайте — заправка должна равномерно распределиться. Готовый салат можно слегка охладить или подавать сразу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Селезнева назвала главные ошибки при употреблении кофе вчера в 23:19

Любимый кофе спасает или вредит: всё зависит от трёх простых правил

Диетолог объяснила, почему кофе полезен только в умеренности: две чашки в первой половине дня без сахара сохраняют пользу, а превышение дозы вредит сердцу и желудку.

Читать полностью » Врач-нутрициолог: поздние сорта малины и ежевики содержат максимум антиоксидантов вчера в 22:26

Лекарство растёт в саду, а не в аптеке: какие ягоды сильнее таблеток для сердца

Нутрициолог рассказала, почему именно малина и ежевика конца лета лучше всего защищают сосуды: антоцианы, витамин С и калий укрепляют сердце и капилляры.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему белый хлеб и скрытый сахар вызывают быстрый набор веса вчера в 21:17

Здоровый рацион рушится одним кусочком: ошибки в употреблении хлеба

Диетологи назвали 5 ошибок при употреблении хлеба, из-за которых не получается похудеть: от выбора белого батона до поздних перекусов с углеводами.

Читать полностью » Врачи назвали продукты, стимулирующие выработку гормонов счастья вчера в 20:31

Продукты, которые делают нас счастливее: что есть для радости и мотивации

Врачи назвали продукты, усиливающие выработку гормонов счастья: серотонин активируют йогурт и курица, дофамин — тёмный шоколад, окситоцин — кунжут и водоросли.

Читать полностью » Врачи назвали самые полезные и вредные сорта сыра для здоровья вчера в 20:28

Один кусочек сыра укрепляет кости, а другой повышает давление: как не прогадать

Сыр может быть как источником кальция и пробиотиков, так и источником лишней соли и жира. Какие сорта действительно полезны, а какие лучше ограничить?

Читать полностью » Учёные из Университета Южной Австралии опровергли миф о вреде яиц для сосудов вчера в 20:24

Миф разрушен: яйца не вредят сосудам, а настоящая угроза скрыта в другом

Яйца десятилетиями считались источником «плохого» холестерина. Новое исследование показало, что главная угроза сосудам кроется совсем в другом.

Читать полностью » SheFinds: паста ширатаке помогает контролировать вес и подходит для диеты вчера в 20:17

Запрещённое блюдо, которое можно есть на диете: какие макароны не вредят фигуре

Диетологи назвали худшие и лучшие виды макарон для похудения: белая паста мешает снижать вес, а лапша ширатаке помогает контролировать аппетит.

Читать полностью » Кардиолог отметил пользу фруктов и овощей для профилактики рака и ССЗ вчера в 19:18

Яблоки и сердце: миф о "чудо-фрукте" рушится

Могут ли яблоки снизить холестерин и защитить сердце? Кардиолог объяснил, почему их эффект минимален и когда без лекарств обойтись нельзя.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Андрей Звонков напомнил, что плановые процедуры проводятся в поликлинике, а не на скорой
Спорт и фитнес

Отжимания: польза и правильная техника выполнения по данным врачей
Еда

Куриный рулет с клюквой сохраняет сочность после запекания
Авто и мото

Porsche представит обновлённый 911 Turbo поколения 992.2 на онлайн-презентации
Дом

Эксперты объяснили, что масло в унитазе задерживает запахи, но мешает работе септика
Красота и здоровье

Проблемы в интимной жизни входят в признаки измены — психолог Валадао
Наука и технологии

Археологи нашли сосуд с воинами в Чанкильо
Наука и технологии

Исследование выявило, что поколение Z самое несчастное среди молодежи в 46 странах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet