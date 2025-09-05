Оливье против традиций: рыба, которая ломает правила и завоевывает сердца

Задумывались ли вы о том, чтобы освежить классический рецепт Оливье? Вместо привычной колбасы или мяса попробуйте добавить туда слабосоленую красную рыбу — и салат заиграет новыми красками вкуса! Этот вариант не только популярен, но и удивительно прост в приготовлении.

Ингредиенты

Красная рыба (слабосоленая, например, форель, горбуша, кета, семга или лосось) — 200 г

Яйца — 2 шт.

Картофель (средний) — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Зеленый горошек (консервированный) — 120 г

Огурец (свежий) — 100 г

Петрушка (или укроп/зеленый лук) — 7 г

Соль — по вкусу

Майонез — 70 г (или по вкусу)

Пошаговое приготовление

Соберите все ингредиенты. Любая красная рыба подойдет — вкус салата от этого не пострадает, ведь сочность добавят огурец и майонез.

Яйца промойте, залейте водой так, чтобы они были полностью покрыты, и доведите до кипения. Варите на среднем огне около 9 минут после закипания (крышку не закрывайте, чтобы они равномерно приготовились). Затем сразу залейте холодной водой — так они быстрее остынут и легче очистятся. Не переваривайте, иначе станут слишком твердыми.

Картофель и морковь тщательно вымойте щеткой под проточной водой. Залейте водой в кастрюле, доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите до среднего. Варите до мягкости (проверяйте ножом). Картофель обычно готовится быстрее — достаньте его первым, чтобы не разварился. Дайте овощам полностью остыть.

Все ингредиенты традиционно режем кубиками одинакового размера — можно крупнее или мельче, на ваш вкус. С красной рыбы снимите кожу (если есть) и нарежьте кубиками. Остывший картофель очистите и нарежьте кубиками. То же самое с морковью.

Очистите яйца от скорлупы и нарежьте кубиками. Зеленый горошек отцедите от жидкости на сите. Огурец промойте, обсушите и нарежьте кубиками (кожицу можно оставить или срезать, если она грубая). Петрушку промойте, обсушите и мелко порубите — она добавит свежести, но можно заменить укропом или лухом, или вообще пропустить.

Возьмите просторный салатник, чтобы было удобно мешать. Сложите туда рыбу, картофель, морковь, горошек, яйца, огурец и зелень. Добавьте майонез, посолите по вкусу и тщательно перемешайте — заправка должна равномерно распределиться. Готовый салат можно слегка охладить или подавать сразу.