Молодые черепахи растут как на дрожжах: но без этого они превратятся в карликов
Красноухая черепаха — один из самых популярных домашних экзотических питомцев. Её часто выбирают из-за кажущейся неприхотливости, но на самом деле для здоровья и долгой жизни этой рептилии требуется правильно организованное пространство и регулярный уход. Эти черепашки родом из Северной Америки, где обитают в тёплых пресных водоёмах с островками суши. В домашних условиях нужно постараться воссоздать похожие условия.
Молодые черепашки, которых чаще всего продают в зоомагазинах, имеют панцирь всего 4-6 см и неокрепший иммунитет, поэтому особенно нуждаются в заботе. Взрослые же особи вырастают до 25-30 см и требуют гораздо большего пространства и внимания.
Основные условия содержания
1. Акватеррариум
Красноухая черепаха — полуводное животное. Ей необходим просторный аквариум, где будет достаточно места и для плавания, и для отдыха на суше. Для взрослой особи минимальный объём — 150 литров. На первых порах можно обойтись меньшей ёмкостью, но по мере роста питомца придётся "расширять жилплощадь".
2. Освещение
Правильный световой режим очень важен. Черепахам нужно около 12 часов света в день. Лучше использовать люминесцентные или светодиодные лампы, которые равномерно освещают акватеррариум и при этом не перегреваются.
3. Островок тепла
Помимо водной зоны, в акватеррариуме обязательно должен быть островок суши. На нём черепаха сможет греться и отдыхать. Для этого потребуется обогреватель для воды (поддержание 25 °С) и инфракрасная или керамическая лампа для суши (28-30 °С). Желательно использовать два термометра — один для контроля температуры воды, другой для островка.
4. Ультрафиолет
Без ультрафиолета черепаха не сможет усваивать кальций и синтезировать витамин D3. Это грозит проблемами с панцирем и костями. Для рептилий подойдут лампы UVB 5.0, которые нужно включать каждый день.
5. Фильтрация воды
Красноухие черепахи очень быстро загрязняют воду. Мощный фильтр — обязательное условие. Лучше спрятать его под декорациями, чтобы питомец не повредил его когтями. Некоторые владельцы выбирают внешние фильтры со стаканом, которые удобны в обслуживании.
6. Декорации и грунт
Акватеррариум должен быть не только функциональным, но и безопасным. Декор — камни, коряги, искусственные растения — не должен иметь острых краёв и щелей. Грунт играет роль не только украшения: в нём поселяются полезные бактерии, которые помогают поддерживать чистоту воды. Подойдут гладкие камешки диаметром 5-10 мм, насыпанные слоем до 2 см.
7. Питание
Красноухие черепахи — хищники. Молодым особям нужен рацион с высоким содержанием белков и жиров: специальные корма, мотыль, трубочник, креветки.
Когда панцирь достигает 12 см, рацион стоит менять: взрослые черепахи едят и животные, и растительные корма. Им можно давать ошпаренные листья салата, ряску, ричию. Важно помнить: кормление должно проходить в воде, иначе животное будет испытывать стресс.
8. Уход и гигиена
Обслуживание акватеррариума сводится к регулярной чистке стёкол, сифону грунта и частичной замене воды (примерно треть объёма). При появлении неприятного запаха можно добавить специальные кондиционеры для воды, которые помогают расщеплять органические отходы.
Сравнение условий содержания
|Критерий
|Минимум для молодого питомца
|Оптимум для взрослой черепахи
|Объём аквариума
|50-70 литров
|от 150 литров
|Температура воды
|24-25 °С
|25 °С
|Температура суши
|26-28 °С
|28-30 °С
|Свет
|10 ч в день
|12 ч в день
|УФ-лампа
|желательно
|обязательно
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: держать черепаху в маленьком аквариуме.
→ Последствие: стресс, болезни, замедленный рост.
→ Альтернатива: просторный акватеррариум минимум 150 л.
-
Ошибка: отсутствие УФ-лампы.
→ Последствие: рахит, мягкий панцирь.
→ Альтернатива: установка UVB-лампы.
-
Ошибка: кормление только мясом или сушёным кормом.
→ Последствие: ожирение, болезни печени.
→ Альтернатива: разнообразное питание с растительными добавками.
-
Ошибка: редкая замена воды.
→ Последствие: неприятный запах, инфекции.
→ Альтернатива: частичная подмена раз в неделю + фильтр.
А что если завести сразу двух черепах?
Молодые особи могут спокойно уживаться, но со временем часто проявляют агрессию. Особенно это касается самцов: они начинают драться за территорию. Поэтому оптимально держать одну черепаху в акватеррариуме, либо изначально готовить очень большой объём воды и несколько зон для отдыха.
Плюсы и минусы содержания красноухой черепахи
|Плюсы
|Минусы
|необычный и красивый питомец
|требует просторного акватеррариума
|не линяет и не пахнет шерстью
|нужны лампы, фильтр, обогрев
|не шумит и не мешает
|подвержена болезням при плохом уходе
|живёт долго (20-30 лет)
|расходы на оборудование и электричество
|интересна детям
|нельзя часто брать на руки
FAQ
Сколько живут красноухие черепахи?
При правильном уходе — 20-30 лет.
Можно ли выпускать черепаху гулять по квартире?
Редко и под присмотром. Холодный пол может вызвать простуду.
Нужна ли черепахе компания?
Нет, это одиночные животные. Им комфортно жить поодиночке.
Мифы и правда
-
Миф: черепахи неприхотливы и не требуют условий.
Правда: без акватеррариума и УФ-лампы они быстро заболевают.
-
Миф: черепаха может есть только мясо.
Правда: взрослым обязательно нужен растительный корм.
-
Миф: черепаха не чувствует привязанности к хозяину.
Правда: многие питомцы узнают владельца и реагируют на его голос.
Интересные факты
-
Красноухая черепаха получила название благодаря красным полоскам по бокам головы.
-
В США этот вид считается одним из самых распространённых домашних рептилий.
-
Черепахи умеют запоминать режим кормления и могут "просить еду" в привычное время.
Исторический контекст
Красноухие черепахи стали популярны как домашние питомцы в середине XX века. Их активно экспортировали из Америки в Европу и Азию. В 70-80-х годах многие семьи заводили этих рептилий из-за их доступности и экзотической внешности. Однако именно тогда выяснилось: без правильно организованных условий они часто болеют. Сегодня зоомагазины продают специальные наборы для содержания акватеррариумов, что значительно облегчает уход.
