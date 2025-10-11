Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глубокий космос
Глубокий космос
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:18

Внеземная жизнь под угрозой: большинство планет во Вселенной непригодны для жизни

Только 10% звёзд во Вселенной подходят для развития жизни

Астрономы давно возлагают надежды на красные карлики - самые многочисленные звезды во Вселенной. Их около 75 % от всех светил, и они живут в сотни раз дольше Солнца. Логика проста: если где-то есть жизнь, то, вероятно, она обитает именно у них. Однако новое исследование показало, что всё может быть наоборот: мир вокруг красного карлика — почти наверняка нежилой.

Почему на красных карликах возлагали такие надежды

Красные карлики — маленькие и экономные звёзды, их масса колеблется от 7 % до 50 % солнечной. Они расходуют топливо настолько медленно, что могут светить триллионы лет. По сравнению с "яркими" звёздами вроде Солнца они — долговечные тусклые огоньки, способные обеспечить стабильность миллиардам планет.

Более того, большинство известных экзопланет, включая потенциально обитаемые, вращаются именно вокруг красных карликов. Такие системы компактны: их планеты располагаются близко к звезде и совершают оборот за считанные дни. Благодаря этому их легко находить по методике транзитов, когда планета проходит на фоне диска звезды.

Яркий пример — система TRAPPIST-1, где сразу семь каменистых миров находятся на расстоянии, меньше орбиты Меркурия. Три из них лежат в "зоне обитаемости" — там, где теоретически возможна жидкая вода.

Проблема, о которой знали, но недооценивали

Красные карлики — не спокойные старички, а бурные вспыльчивые карлики. Они регулярно выбрасывают мощные вспышки ультрафиолета и потоков заряженных частиц. Эти всплески энергии могут:

  • испарять атмосферу ближайших планет;

  • разрушать молекулы воды и органические соединения;

  • превращать поверхность в радиоактивную пустыню.

Даже у TRAPPIST-1 фиксировались вспышки, которые были бы смертельны для земной биосферы.

"Если бы Земля вращалась вокруг типичного красного карлика, атмосферы у неё, скорее всего, уже не было бы", — пояснил астрофизик Дэвид Киппинг из Колумбийского университета.

"Парадокс красного неба": почему нас нет у карлика

Учёный задался вопросом: если красных карликов так много, почему человечество возникло возле редкого жёлтого солнца, а не у самой распространённой звезды во Вселенной? Ответ он искал с помощью байесовского анализа - метода, позволяющего оценить вероятность сценариев с учётом имеющихся данных.

Киппинг рассмотрел два варианта:

  1. Жизнь не зависит от типа звезды, но существует короткое "окно" на планете, когда она может развиться.

  2. Тип звезды критически важен, и лишь звёзды определённого диапазона масс создают устойчивые условия для биосферы.

Результаты анализа показали, что первый сценарий не объясняет наш случай. Если жизнь могла возникать одинаково везде, то вероятность того, что мы живём у столь редкой звезды, ничтожно мала. Следовательно, жизнь требует специфического типа звезды.

Звёздная "зона жизни"

По расчётам Киппинга, жизнь возможна только вокруг звёзд с массами от 0,74 до 1,6 Солнца. Это узкий диапазон, включающий звёзды спектральных классов G и F - от немного слабее Солнца до чуть мощнее. Такие светила составляют всего около 10 % от всех звёзд во Вселенной.

Именно этот диапазон создаёт баланс:

  • достаточно энергии, чтобы поддерживать тёплую зону обитаемости на безопасном расстоянии;

  • умеренная активность, не уничтожающая атмосферу планет;

  • продолжительность жизни — несколько миллиардов лет, достаточная для эволюции сложных организмов.

Почему вспышки губительны для жизни

Красные карлики излучают большую часть энергии в инфракрасном диапазоне, но их вспышки сопровождаются всплесками ультрафиолета и рентгена, которые способны ионизировать атмосферу и вызывать фотохимическое разрушение воды.

Если планета находится слишком близко, она часто оказывается в синхронном вращении - одной стороной всегда к звезде. Тогда атмосфера испытывает экстремальные перепады температуры и давления, что делает климат крайне нестабильным.

"Солнечная гегемония": вывод исследования

Киппинг назвал свой вывод "солнечной гегемонией". Несмотря на то, что Солнце — не самая типичная звезда, именно такие, как оно, оказываются наиболее подходящими для возникновения и развития жизни.

"Красные карлики слишком суровы, а массивные звёзды живут слишком быстро. Жизнь нуждается в золотой середине, и наше Солнце — идеальный пример", — отметил Киппинг.

Что это значит для поиска внеземных миров

Современные телескопы вроде James Webb и TESS в основном наблюдают именно красные карлики — из-за их изобилия и удобства обнаружения транзитов. Но, если выводы Киппинга верны, основное внимание придётся перенести на редкие звёзды, похожие на Солнце.

Проблема в том, что такие звёзды крупнее, ярче и создают больший шум для приборов, а потому поиск планет в их системах сложнее. Однако именно они теперь становятся главной целью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что долголетие красных карликов гарантирует стабильность условий.
    Последствие: переоценка их обитаемости.
    Альтернатива: учитывать не только время жизни звезды, но и её активность и радиацию.

  • Ошибка: полагать, что все планеты в "зоне обитаемости" действительно пригодны для жизни.
    Последствие: неверная оценка вероятности биосферы во Вселенной.
    Альтернатива: анализировать атмосферные потери и магнитные поля планет.

А что если…

Если жизнь действительно ограничена системами солнечного типа, то разум во Вселенной может быть намного реже, чем считалось. Даже если у красных карликов миллионы планет, большинство из них будет безжизненной пустыней. В таком случае Земля и Солнечная система — не исключение, а типичный пример единственно возможного сценария.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Даёт реалистичное понимание границ обитаемости Снижает ожидания в поисках внеземной жизни
Подтверждает особенность звёзд солнечного типа Оставляет мало звёзд-кандидатов для детальных наблюдений
Направляет будущие миссии на конкретные цели Усложняет поиск из-за яркости звёзд G-класса

FAQ

Почему раньше считали, что жизнь вероятна у красных карликов?
Из-за их долголетия и многочисленности — чем больше звёзд, тем выше шанс на обитаемость.

Что делает их непригодными для жизни?
Мощные вспышки, близость планет к звезде, потеря атмосферы и синхронное вращение.

Какие звёзды теперь считаются лучшими кандидатами?
Те, что близки к Солнцу по массе и температуре — классы F, G и ранние K.

Мифы и правда

Миф: у красных карликов обитаемых миров больше всего.
Правда: вспышки и радиация делают их системы крайне враждебными.

Миф: долговечность звезды гарантирует жизнь.
Правда: жизнь требует не только времени, но и устойчивости среды.

Миф: Земля — исключение.
Правда: наоборот, наш тип звезды, по-видимому, и есть оптимум для развития жизни.

Исторический контекст

Системы красных карликов, такие как Proxima Centauri, Barnard's Star и TRAPPIST-1, долго были главными кандидатами в поисках внеземных миров. Однако наблюдения за их активностью — вспышками и мощным рентгеновским излучением — показали, что эти звёзды способны уничтожать атмосферу своих планет за считанные миллионы лет.

Исследование Киппинга стало первым, где эта статистика была взвешена математически, и теперь представление об "обитаемых карликах" меняется радикально.

Три интересных факта

Даже самые старые красные карлики ещё не дожили до конца своей жизни — им предстоит светить триллионы лет.

Вспышка у типичного карлика TRAPPIST-1 может быть в 1000 раз мощнее солнечной.

Звёзды солнечного типа составляют около 10 % от всех звёзд, но, по-видимому, дают почти 100 % шансов на жизнь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Генетическое исследование голых землекопов показало усиленную репарацию ДНК и устойчивость к раку сегодня в 12:41
Маленькие и почти бессмертные: учёные раскрыли молекулярный секрет долголетия голых землекопов

Ученые раскрыли секрет долголетия голых землекопов — уникальный белок cGAS восстанавливает ДНК и может стать ключом к продлению человеческой жизни.

Читать полностью » Лазерное управление ферроаксиальностью открывает путь к энергоэффективной памяти нового поколения сегодня в 11:41
Память без батареек: как вспышка света может сохранить информацию на миллионы лет

Физики нашли способ управлять свойствами вещества при помощи света. Это открытие обещает новую эру энергонезависимых накопителей, где данные хранятся благодаря вращению атомов.

Читать полностью » Объект из тёмной материи найден в глубинах Вселенной — масса превышает солнечную в миллион раз сегодня в 10:41
Учёные нашли "невидимое чудовище": как тёмная материя проявила себя в глубинах Вселенной

Учёные впервые зафиксировали маломассивный объект тёмной материи на расстоянии 10 миллиардов световых лет. Как удалось "увидеть" невидимое — читайте в материале.

Читать полностью » Исследование древней мумии показало сходство микробиома с современным организмом человека сегодня в 9:41
Тайны кишечника древнего охотника: что микробиом рассказал о жизни и смерти человека из Центральной Мексики

Тысячелетняя мумия из Мексики раскрыла тайны древнего микробиома и показала, насколько близки мы к своим предкам.

Читать полностью » Антарктические Сухие долины оказались суше пустыни Атакама по данным геологов сегодня в 8:35
Где даже лёд высох: учёные нашли пустыню посреди ледяного континента

Не Атакама, а Антарктида: самое сухое место на Земле скрыто среди льдов континента. Там, где не шёл дождь миллионы лет, природа живёт по своим законам.

Читать полностью » Контактная двойная система Андромеды показала стабильность и активность оболочки — Тихана Пенса сегодня в 7:35
Космический брак без развода: астрономы нашли пару, которая не поссорилась за миллиарды лет

Звезда V717 Андромеды оказалась стабильной контактной системой без ярко выраженного эффекта О'Коннелла. Учёные выяснили, почему она остаётся устойчивой, несмотря на экстремальные параметры.

Читать полностью » Экстракт зелёного чая помог мышам с ожирением снизить вес и улучшить обмен — Розмари Оттон сегодня в 6:35
Учёные доказали: зелёный чай действительно худит — но только при особых условиях

Экстракт зелёного чая доказал эффективность в борьбе с ожирением и нарушениями обмена веществ. Как использовать его правильно и не навредить организму?

Читать полностью » На юго-востоке Аляски появился новый остров из-под тающего ледника — Джонатан Бэйнс сегодня в 5:35
Лёд сдался — появилась суша: на Аляске спутники зафиксировали рождение нового острова

На Аляске появился новый остров — Носовой Набалдашник. Его "рождение" стало редким примером геологических перемен, которые спутники NASA наблюдали в реальном времени.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Исследования показали: зелёный чай и свекольный сок естественно снижают артериальное давление
Авто и мото
Турбированные двигатели позволяют китайским автомобилям соответствовать нормам по выбросам
Красота и здоровье
Исследование показало: привычки в 20–30 лет определяют риск инфаркта и инсульта в будущем
Спорт и фитнес
Тренировка по методике EMOM и табаты улучшает тонус и выносливость — мнение специалистов
Наука
В лунном образце найдена редкая изотопная аномалия серы-33
Садоводство
Фасоль улучшает структуру почвы и подходит для севооборота — данные специалистов
Туризм
Турецкий симит занял второе место в рейтинге самых популярных завтраков
Технологии
OpenAI обвинили в давлении на сторонников регулирования искусственного интеллекта — The Verge
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet