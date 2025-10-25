Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Красный краб
Красный краб
© commons.wikimedia.org by Arjit Chowdhury is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:32

Красное нашествие: зачем на острове Рождества миллионы крабов двинулись к океану

Миллионы крабов захватили австралийский остров с целью размножения

На острове Рождества в Австралии началась ежегодная миграция красных крабов — одно из самых зрелищных природных явлений планеты. Об этом сообщает телеканал ABC.

Остров, превращённый в красное море

Миллионы крабов заполонили дороги и тропы, двигаясь из тропического леса к океану. Здесь самцы и самки спариваются, после чего самки выпускают яйца в воду. Спустя месяц из них появляются личинки, которые затем возвращаются обратно в лес — уже в виде молодых крабов.

Исполняющая обязанности директора Национального парка острова Алексия Янковски отметила, что в этом году миграция началась чуть раньше обычного, что, по её словам, "только обрадовало местных жителей".

"Жители острова всегда с восторгом встречают это событие. Оно напоминает, как тесно жизнь людей связана с природой", — сказала Янковски.

Когда крабы диктуют ритм жизни

Во время миграции движение транспорта на острове практически замирает:

  • водители избегают поездок ранним утром и поздно ночью;
  • офисные сотрудники работают из дома;
  • местные жители носят с собой грабли и воздуходувки, чтобы помогать крабам преодолевать преграды на пути к океану.

Житель острова Оливер Лайнс с улыбкой назвал происходящее "настоящей красной ковровой дорожкой вдоль побережья".

Туристы едут смотреть на чудо

Миграция красных крабов ежегодно привлекает сотни туристов со всего мира. По словам председателя местной ассоциации туризма, это "одно из самых удивительных зрелищ в дикой природе, которые можно увидеть на планете".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во Франции политик Филиппо осудил Макрона за обещание поставить оружие Украине сегодня в 14:05
Франция в недоумении: Макрон вызвал волну критики из-за слов о поддержке Украины

После заявления Макрона о новых поставках оружия Украине лидер партии «Патриоты» назвал это "чудовищным скандалом" и потребовал прекратить поддержку Киева.

Читать полностью » В Германии тысячи человек вышли на протест после высказываний Мерца о миграции сегодня в 13:42
Слова, которые взбудоражили страну: почему высказывание Мерца вызвало массовые митинги в ФРГ

После спорных высказываний канцлера Фридриха Мерца о миграции в Германии прошли массовые протесты. В Билефельде на улицы вышли около четырёх тысяч человек.

Читать полностью » Путин и Рахмон подписали договоры о трудовой миграции между Россией и Таджикистаном 09.10.2025 в 12:47
Медосмотр, контроль и организованный набор: Россия меняет правила для трудовых мигрантов из Таджикистана

Путин и Рахмон подписали соглашения о развитии миграции и торговле. Почему эти договорённости могут стать новой вехой в отношениях Москвы и Душанбе?

Читать полностью » Евросоюз согласовал уведомительный порядок поездок для дипломатов России 07.10.2025 в 11:21
Уведомления, маршруты и разрешения: как ЕС ограничивает свободу перемещения дипломатов РФ

ЕС согласовал новые ограничения для российских дипломатов: передвижения по Европе теперь возможны только с уведомлением и разрешением принимающих стран.

Читать полностью » Великобритания передала Украине 60 тысяч снарядов и 2500 беспилотников за полтора месяца 01.09.2025 в 23:49
Арсенал за 50 дней: как Лондон наращивает военные поставки Киеву

Министр обороны Великобритании Джон Хили официально объявил о масштабных поставках вооружений Украине в ходе специальной 50-дневной кампании. Согласно представленным данным, Киев получил от Лондона около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, а также 2500 беспилотных авиационных систем.

Читать полностью » Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины на американские товары до нуля 01.09.2025 в 17:25
Торговая игра на опережение: почему Трамп отвергает индийские уступки

Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social сообщил о получении от Индии предложения практически полностью обнулить таможенные пошлины на товары из США. Однако американский лидер отреагировал скептически, подчеркнув, что такие меры должны были быть приняты значительно раньше. По его словам, сейчас «уже становится поздно» для подобных уступок.

Читать полностью » Путин на саммите ШОС укрепил стратегический альянс с Китаем в условиях западного давления 01.09.2025 в 17:18
Новая ось многополярности: как саммит ШОС меняет расклад глобальных сил

Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где продемонстрировал укрепление стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Этот визит состоялся в период, когда обе страны сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, отмечают эксперты.

Читать полностью » SHOT: Таиланд задержал российское судно вблизи Пхукета для проверки 01.09.2025 в 17:12
Российский траулер без улова вызвал тревогу у таиландских военных

Тайские военные перехватили в территориальных водах у побережья Пхукета российское рыболовное судно «Билене». Инцидент произошёл после того, как корабль привлёк внимание ВМС Таиланда. При проверке на борту не обнаружили ни рыбы, ни рыболовного оборудования, ни других запрещённых предметов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Съедобные листья деревьев используют для чаёв салатов и маринадов — ботаник Ирина Кондратьева
Красота и здоровье
Дерматолог Мария Касьянова опровергла миф о лечении акне отказом от сладкого
Наука
Цифровое моделирование в палеонтологии раскрывает новые виды динозавров и скрытые детали их строения
Спорт и фитнес
Алексей Ягудин рассказал, как худел на экстремальной диете под контролем Татьяны Тарасовой
Еда
Учёные объяснили: запах брокколи при варке связан с выделением сернистых соединений
Авто и мото
Компрессорные двигатели исчезли с конвейеров из-за экологических норм и перехода на турбонаддув
Питомцы
Собаки чувствуют температуру предметов на расстоянии благодаря носу
Садоводство
Спатифиллум теряет листья из-за ошибок полива и освещения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet