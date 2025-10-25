Красное нашествие: зачем на острове Рождества миллионы крабов двинулись к океану

На острове Рождества в Австралии началась ежегодная миграция красных крабов — одно из самых зрелищных природных явлений планеты. Об этом сообщает телеканал ABC.

Остров, превращённый в красное море

Миллионы крабов заполонили дороги и тропы, двигаясь из тропического леса к океану. Здесь самцы и самки спариваются, после чего самки выпускают яйца в воду. Спустя месяц из них появляются личинки, которые затем возвращаются обратно в лес — уже в виде молодых крабов.

Исполняющая обязанности директора Национального парка острова Алексия Янковски отметила, что в этом году миграция началась чуть раньше обычного, что, по её словам, "только обрадовало местных жителей".

"Жители острова всегда с восторгом встречают это событие. Оно напоминает, как тесно жизнь людей связана с природой", — сказала Янковски.

Когда крабы диктуют ритм жизни

Во время миграции движение транспорта на острове практически замирает:

водители избегают поездок ранним утром и поздно ночью;

офисные сотрудники работают из дома;

местные жители носят с собой грабли и воздуходувки, чтобы помогать крабам преодолевать преграды на пути к океану.

Житель острова Оливер Лайнс с улыбкой назвал происходящее "настоящей красной ковровой дорожкой вдоль побережья".

Туристы едут смотреть на чудо

Миграция красных крабов ежегодно привлекает сотни туристов со всего мира. По словам председателя местной ассоциации туризма, это "одно из самых удивительных зрелищ в дикой природе, которые можно увидеть на планете".