Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина в красном платье
Женщина в красном платье
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:28

Новая мода для женщин 50+: как красный цвет освежит ваш гардероб и привнесет яркие акценты

Секрет красного: освежите стиль с правильной палитрой после 50

Летом 2025 года стилисты советуют женщинам старше 50 пересмотреть привычное "нейтральное" содержание гардероба. По их мнению, красный цвет незаслуженно остался в категории нарядов "на особый случай", хотя при правильном подборе оттенка он способен творить чудеса.

Модные обозреватели отмечают, что черная одежда с возрастом может визуально подчеркивать усталость и резкость черт лица. Красный же, напротив, делает образ энергичнее, а кожу — более свежей.

Сила оттенков: как выбрать "свой" красный

Эксперты подчеркивают, что красный — это не только про яркий алый. Палитра включает десятки вариантов: от томатного и кораллового до глубокого брусничного и винного. Такой выбор позволяет каждой женщине найти тон, который гармонично подчеркнет индивидуальность.

Кроме того, этот цвет символизирует уверенность и внутреннюю энергию, а потому всегда привлекает внимание.

Мягкий старт: как ввести красный в гардероб

Тем, кто пока не решается на платье или костюм насыщенного тона, специалисты советуют начинать с одной яркой детали. Это может быть сумка, пара туфель, шелковый платок или даже помада.

Главное правило — "одна красная вещь" в образе. Например, алые брюки можно сочетать с джемпером нейтрального оттенка, а синие джинсы и белую рубашку — с сумкой через плечо красного цвета. Когда появится уверенность, можно смело комбинировать несколько ярких элементов.

Беспроигрышные комбинации

Стилисты выделяют несколько цветовых дуэтов, которые подходят женщинам любого возраста:

  • Красный + кремовый, бежевый или светло-серый — элегантно и благородно. Например, красные брюки и блузка цвета слоновой кости или серый костюм с яркой сумкой.
  • Красный + хаки или индиго — практично и стильно для повседневных выходов. Красный джемпер с синими джинсами — классика.
  • Красный + темно-синий или коричневый — глубокое и роскошное сочетание, особенно эффектное в осенний сезон.

Эксперты предостерегают от равного сочетания красного и черного, чтобы не создавать слишком жесткий контраст, но советуют смело комбинировать с более светлыми оттенками.

Фасон решает: какие модели выбрать

Чтобы красный выглядел современно, лучше выбирать лаконичные силуэты:

  • вместо узких брюк — свободные модели;
  • вместо обтягивающего кардигана — свитер оверсайз или жилет;
  • вместо строгой юбки-карандаш — легкую юбку А-силуэта.

Модный прогноз

По словам стилистов, предстоящая осень пройдет под знаком красного. Они уверены, что даже небольшая деталь в этом цвете способна придать образу уверенность, энергетику и привлекать восхищенные взгляды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Менингококковая инфекция: число заболевших выросло вдвое – как защитить себя и близких сегодня в 13:35

Врачи бьют тревогу: число заболевших менингококковой инфекцией в России выросло в 2 раза – что происходит

В России отмечен резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Эксперты связывают это с отказом от вакцинации. Вакцинация - единственный способ защиты

Читать полностью » Кардиолог назвал боли и снижение выносливости признаками ишемии сегодня в 13:30

Не кричит, не болит, не предупреждает: инфаркт, которого никто не ждёт

Инфаркт может подкрасться без боли и тревоги, и именно в этом его главная опасность. Врач объясняет, какие признаки нельзя игнорировать.

Читать полностью » Candida auris атакует мозг: новые данные об опасном грибке сегодня в 12:35

Candida Auris: как защититься от неуловимого грибка-убийцы

Эксперты предупреждают о росте числа заражений грибком Candida auris, устойчивым к лекарствам. Он вызывает поражение мозга. Под угрозой пациенты с ослабленным иммунитетом.

Читать полностью » Пироговский университет: описаны случаи роста ресницы из конъюнктивы сегодня в 12:27

Одна ресница может испортить зрение: редкое состояние с опасными последствиями

Когда ресница растёт внутри глаза, это не просто дискомфорт, а риск потерять зрение. Почему это происходит и как избежать серьёзных осложнений — объясняет врач.

Читать полностью » Роспотребнадзор: ситуация с менингококковой инфекцией в России стабилизировалась - главные причины сегодня в 11:35

Врачи назвали главный секрет победы над менингококком в России: что спасло тысячи жизней

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с менингококковой инфекцией. Эффективность профилактических мер и вакцинация сыграли ключевую роль. Подробности и рекомендации.

Читать полностью » Центр интегративной медицины провёл бесплатную терапию при отёке Квинке сегодня в 11:23

Жил на антигистаминах, пока не попробовал это: результат удивил даже врачей

30 лет аллергии, ежедневные таблетки — и всё исчезло после одного курса терапии. Как необычный метод помог жителю Подмосковья справиться с отеками и крапивницей?

Читать полностью » В России растет заболеваемость менингококком: кому в первую очередь нужна вакцинация сегодня в 10:35

Эпидемиолог раскрыл главный секрет вакцинации от менингококковой инфекции: кому она действительно нужна

Эпидемиолог Вадим Покровский рассказал, кому в первую очередь необходима вакцинация от менингококковой инфекции в условиях роста заболеваемости в России в 2024 году.

Читать полностью » Суворинова: жара повышает риск головной боли у склонных к мигрени людей сегодня в 10:20

Жара, головная боль и один стакан воды: чего не хватает вашему мозгу

Нехватка воды в жару может обернуться не просто жаждой, а настоящим приступом мигрени. Невролог объяснила, как жара влияет на мозг и что с этим делать.

Читать полностью »

Новости
СЗФО

В Сосновом Бору не удалось спасти троих от отравления "незамерзайкой"
Спорт и фитнес

Врачи назвали безопасный возраст для силовых тренировок у детей
СКФО

Ставропольский край наращивает инвестиционную привлекательность с рекордными показателями
Дом

Горчичный порошок для стирки: эффективный и экологичный способ ухода за деликатными тканями
СФО

Глава управления Россельхознадзора из Красноярска арестован по подозрению в хищении 14 млн руб
Культура и шоу-бизнес

Депутат Драпеко заявила о возможном запрете культовых лент Балабанова
Авто и мото

Водителям рассказали, как правильно снимать клеммы аккумулятора в автомобиле
Спорт и фитнес

Полная амплитуда движения снижает риск травм при тренировках — физиотерапевт Грэйсон Уикхэм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru