Внутри российского икорного бума: аналитики раскрыли, почему спрос взлетел на 14% при падении цен

На Кубани красная икра в конце 2025 года стала покупатьcя заметно активнее, но для кошелька это выглядит противоречиво: средний чек растёт, а килограмм в медиане — дешевеет. Аналитики связывают ситуацию с более удачной лососёвой путиной и расширением предложения на внутреннем рынке. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на данные "Платформа ОФД".

Средний чек вырос, а медианная цена за килограмм снизилась

В Краснодарском крае средний чек покупки красной икры в ноябре-декабре 2025 года составил 4,3 тыс. руб. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Аналитики учитывали сетевую и несетевую розницу, а также онлайн- и офлайн-продажи, сравнив период с 1 ноября по 15 декабря 2025 года с тем же отрезком 2024-го.

При этом медианная цена 1 кг зернистой (натуральной) красной икры на Кубани составила 9,4 тыс. руб. — на 5% ниже уровня прошлого года. Одновременно число покупок в ноябре-декабре выросло на 13%. В структуре спроса лидерами продаж, как и прежде, остаются горбуша, кета и нерка.

Почему предложение стало шире

По данным аналитиков, на рынке в 2025 году появилось больше доступного предложения из-за более удачной путины лососёвых — после прошлогоднего дефицита. В первую очередь отмечается рост доступности икры горбуши. Это, как указывается в материалах, помогло не только удержать цены на уровне прошлого года, но и добиться снижения за счёт акций в ноябре.

Дополнительным фактором стало расширение выбора по фасовке. В отчёте подчёркивается, что выросла доступность больших граммовых упаковок, из-за чего россияне снова чаще покупают красную икру в объёме 500 г. Эта тенденция может объяснять рост среднего чека даже при снижении медианной цены за килограмм.

Картина по стране и уточнение по ноябрю

В целом по России медианная цена 1 кг красной икры в текущем году составила 9,2 тыс. руб. — на 7% ниже, чем в 2024 году. Число покупок по стране выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, рост спроса фиксируется не только на Кубани, но и в общероссийском масштабе.