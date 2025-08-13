Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с яйцами и огурцами
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:05

Салат с красной икрой — блюдо, которое украдет все внимание на празднике

Рецепт салата с красной икрой для праздничного стола

Ищете оригинальное блюдо для праздничного стола? Салат с красной икрой станет настоящим украшением вашего застолья. Его яркий вид и изысканный вкус не оставят никого равнодушным. Хотя основной ингредиент — это икра, остальные компоненты довольно простые и доступные.

Ингредиенты

  • 2 картофелины
  • 4 яйца
  • 2 огурца
  • 100 г красной икры
  • 3 ст. ложки майонеза
  • Укроп по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите картофель и яйца заранее, дайте им остыть. Огурцы и укроп тщательно промойте и обсушите. Помойте картофель, залейте его холодной водой в кастрюле и поставьте на небольшой огонь. После закипания варите 20-25 минут. Готовность можно проверить, проткнув клубень ножом. Остудите, очистите и нарежьте кубиками.

Нарежьте огурцы кубиками. Обязательно попробуйте их на вкус — если кожица горькая, лучше ее удалить. Положите яйца в холодную воду и варите на небольшом огне. После закипания варите 9 минут. Затем залейте холодной водой для остывания. Очищенные яйца нарежьте кубиками, белки от двух яиц отложите для украшения.

Мелко нарежьте укроп и добавьте его в майонез, тщательно перемешайте. Можно подавать салат слоями с помощью кулинарного кольца или просто перемешать и выложить в салатник. Если выбираете первый вариант, начните с картофеля, утрамбуйте его.

Смажьте картофель майонезом с укропом, затем выложите слой икры. Далее добавьте огурцы, снова смажьте майонезом, затем яйца и снова майонез. Натрите оставшиеся белки на мелкой терке и выложите на салат. Снимите кольцо и украсьте по желанию икрой и зеленью.

