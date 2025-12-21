Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Икра минтая домашнего посола
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:03

Икра подорожала не из-за жадности: что на самом деле спрятано в ценнике

Массовый нелегальный вылов искусственно занижал цены на икру — Зверев

Цена красной икры в российских магазинах все чаще вызывает вопросы у покупателей, однако участники рынка утверждают: нынешняя стоимость формируется объективно и отражает реальные издержки отрасли. Отпускные цены у рыбаков сегодня находятся в достаточно узком диапазоне, а заметный рост на полке связан не только с торговой наценкой. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.

От чего зависит цена на икру

По словам главы ВАРПЭ, на первичном этапе стоимость лососевой икры определяется отпускной ценой у рыбаков. В настоящее время она варьируется в зависимости от вида рыбы и составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм. Однако на этом формирование конечной цены не заканчивается.

"Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас в среднем составляет от 5,5 до 7 тысяч рублей за килограмм, в зависимости от вида рыбы. Плюс фасовка, транспортные расходы и минимум процентов 20 в цене розница себе берет", — сказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Дополнительные затраты связаны с переработкой, упаковкой, логистикой и хранением, что особенно важно для скоропортящегося продукта. Именно эти факторы, по словам эксперта, формируют разницу между ценой у производителя и стоимостью в рознице.

Что показывают данные Росстата

Согласно информации Росстата, средняя цена красной икры в России в ноябре составила 9 365 рублей за килограмм. Этот показатель, как отмечают в отрасли, находится вблизи минимальных значений с декабря прошлого года, что говорит о стабилизации рынка после резких колебаний.

Герман Зверев считает, что отрасль постепенно возвращается к экономически обоснованной цене, которая учитывает не только текущие расходы, но и необходимость сохранения водных биоресурсов.

Почему "дешевой икры" больше не будет

Глава ВАРПЭ напомнил, что в начале 2000-х годов стоимость красной икры была искусственно занижена. Это происходило из-за масштабного браконьерства, отсутствия прозрачности товарных потоков и использования серых финансовых схем.

"В начале нулевых из-за масштабного браконьерского промысла, отсутствия прослеживаемости товарных потоков, широкого использования в расчетах фирм-однодневок и ухода от НДС цены на красную икру были искусственно снижены", — отметил Герман Зверев.

По его словам, в 2015–2018 годах браконьерская икра, часто невысокого качества, продавалась примерно на четверть дешевле легальной. Эти искаженные ценовые ориентиры надолго закрепились в общественном сознании.

"Громадный объем "левой" икры по "левым" ценам сломал рынок", — пояснил глава ВАРПЭ.

Последствия наведения порядка

Когда государственный контроль и система прослеживаемости были выстроены, рынок столкнулся с резким возвращением цен к уровню, соответствующему легальному вылову и реальным издержкам. Это, по словам Зверева, стало шоком для части потребителей.

"Когда контур контроля был налажен, резкое возвращение цен на уровень, обусловленный растущими производственными издержками и соразмерный легальному вылову, вызвало шок, а "фантомные боли" людей по "дешевой икре" используют мошенники", — заключил он.

Эксперты подчеркивают, что текущая цена красной икры отражает реальное состояние отрасли и направлена на сохранение запасов и устойчивое развитие рыбного хозяйства.

