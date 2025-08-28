Нежность и вкус: блинчики с красной икрой, которые покорят ваше сердце

Знаете ли вы, что идеальные блины с красной икрой — это не просто блюдо, а маленький кулинарный шедевр? Нежные, чуть сладковатые блинчики в сочетании с солоноватой икрой создают неповторимую гармонию вкуса. Это угощение украсит и праздничный стол, и станет приятным сюрпризом в обычный день.

Ингредиенты

Красная икра — 200 г;

Пшеничная мука — около 200 г;

Крупные яйца — 2 шт.;

Молоко — 1 л;

Сахар — 60 г;

Подсолнечное масло — 40 мл;

Соль — 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление

Просейте муку — это сделает блины воздушными. Смешайте в миске сухие ингредиенты: муку, сахар и соль. Добавьте яйца и молоко, тщательно взбейте миксером или блендером. Это насытит тесто кислородом, и блинчики получатся ажурными.

Влейте подсолнечное масло и ещё раз перемешайте. Дайте тесту постоять 10-15 минут — так клейковина разовьётся, и блины не будут рваться. Хорошо разогрейте сковороду. При необходимости слегка смажьте её маслом.

На среднем огне выпекайте блины: налейте тесто, распределите его тонким слоем и обжарьте с одной стороны около минуты. Аккуратно переверните и подрумяньте с другой стороны. Сложите готовые блины стопкой. Когда блины остынут, положите в центр каждого чайную ложку икры с горкой.

Сложите блин пополам, затем ещё раз — получится аппетитный треугольник. Подавайте, украсив дополнительной икрой.