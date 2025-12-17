Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Красная икра
© commons.wikimedia.org by TypeZero is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:53

Кончилась эра маленьких баночек: аналитики заметили, что россияне снова полюбили брать икру впрок

Красную икру стали чаще покупать упаковками по 500 граммов — Платформа ОФД

Красная икра в этом году стала заметно доступнее, и покупательское поведение изменилось: россияне всё чаще берут продукт не "на пробу", а сразу крупными упаковками. На фоне снижения цен растёт интерес к формату полкилограмма, который год назад встречался реже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков компании "Платформа ОФД".

Почему упаковки стали крупнее

Аналитики связывают сдвиг в предпочтениях с тем, что в продаже снова появилось больше бюджетных вариантов. В первую очередь речь идёт об икре горбуши, которая влияет на доступность предложения и позволяет магазинам держать крупный вес в ассортименте. В результате покупатель чаще выбирает упаковку "впрок", а не небольшие фасовки.

Сами исследователи отмечают, что в прошлом году доминировали меньшие объёмы. Тогда покупатели чаще брали по 250-300 граммов, а в 2025-м всё чаще возвращаются к полкилограмму.

"Красную икру снова берут по полкило (в прошлом году чаще брали по 250-300 г). В продаже вновь стало больше бюджетной икры горбуши, что способствовало доступности больших упаковок", — говорится в исследовании аналитиков для "РИА Новости".

Что происходит с ценами и спросом

Снижение стоимости подтверждается данными по медиане: в текущем году медианная цена 1 кг красной икры оказалась ниже на 7% по сравнению с прошлым годом и составила чуть более 9,2 тыс. рублей. Этот показатель отражает общий ценовой фон и объясняет, почему крупные упаковки перестали выглядеть "праздничной роскошью". При этом спрос концентрируется вокруг нескольких наиболее популярных видов.

Чаще всего россияне покупают икру горбуши, кеты и нерки. Эксперты отдельно указывают, что на внутреннем рынке стало больше доступного предложения благодаря более удачной путине лососёвых в этом году — после дефицита прошлого сезона. По их оценке, именно восстановление предложения, прежде всего по горбуше, заметно повлияло на ситуацию в рознице.

