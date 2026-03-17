Врач берёт кровь у пациента
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 10:57

Морозный затор у амбулатории: очереди за сдачей крови под Ярославлем выявили просчеты в планировании графика

Министерство здравоохранения Ярославской области провело проверку после жалоб пациентов на многочасовые очереди в амбулатории поселка Красный Бор. Возмущение жителей вызвало массовое скопление людей на улице, ожидающих сдачи крови в рамках государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Снимки разошлись в социальных сетях 17 марта 2026 года и вызвали широкий резонанс. Ведомство оперативно отреагировало на инцидент, изучив причины организации процесса в районной больнице. Система записи была признана ошибочной, и уже с 18 марта правила приема пациентов претерпят изменения.

Причины коллапса в амбулатории

Жители поселка Красный Бор столкнулись с регулярными проблемами при попытке получить медицинскую услугу по программе обязательного медицинского страхования. Фотографии десятков людей, вынужденных ожидать забор биоматериала на улице, стали поводом для критики работы Ярославской центральной районной больницы. Пациенты открыто выражали недовольство доступностью медицинской помощи, попутно задаваясь вопросом о перспективах возведения нового здания поликлиники.

В ходе ведомственной проверки выяснилось, что неудобства были вызваны организационными просчетами при планировании графика. В министерстве официально подтвердили наличие проблемы и связь между внутренними распоряжениями и огромными очередями у кабинетов. Оказалось, что основной массив нагрузки приходился на конкретные часы, не справляясь с потоком желающих.

Ситуация требовала немедленного вмешательства со стороны административного аппарата медучреждения. Ошибки в логистике потоков стали очевидны после обнародования жалоб в интернете, что заставило профильные ведомства перейти от мониторинга к активному исправлению ситуации на местах.

Новые правила сдачи анализов

Региональное министерство здравоохранения заявило об изменении порядка забора биологического материала в Красном Бору. Начиная с 18 марта 2026 года, процедурный кабинет переходит на расширенный график работы. Принимать пациентов будут ежедневно в рабочие дни недели.

Новый регламент предполагает функционирование пункта приема анализов в течение шести часов — с 07:30 до 13:30. Данная мера направлена на равномерное распределение нагрузки и ликвидацию утренних скоплений людей. В ведомстве рассчитывают, что такой режим позволит пациентам сдавать кровь без долгого ожидания на открытом воздухе.

Для получения направления на лабораторные исследования жителям необходимо обратиться к терапевтам амбулатории. В министерстве подчеркнули, что доступ к записям на прием открыт, и дефицита свободных ячеек в текущем расписании врачей на данный момент нет.

Работа над ошибками

Разбор ситуации в Ярославской центральной районной больнице не ограничился простым пересмотром расписания. Руководство учреждения провело масштабную инспекцию процедурных процессов и выявило конкретные сбои в планировании. Как выяснилось, к заторам привело некорректное назначение процедур для взрослого населения.

"Руководство Ярославской ЦРБ проверило порядок забора анализов крови в амбулатории и выявило не корректное назначение забора крови взрослым, которое и спровоцировало скопление пациентов, ожидающих процедуру", — сообщили в министерстве.

В отношении персонала, который допустил ошибки в распределении пациентов, приняты административные меры воздействия. С медицинскими работниками провели разъяснительную беседу, указав на недопустимость подобных форматов организации работы в будущем.

Министерство здравоохранения региона взяло ситуацию на контроль, чтобы исключить возможность повторения подобных инцидентов. Исправление административных ошибок обещает сделать процесс получения медицинской помощи в Красном Бору более прозрачным и комфортным для местных жителей.

Читайте также

От прошлого к будущему: как Воронежская область сохраняет 2,7 млн гектаров сельскохозяйственных угодий вчера в 19:59

Правительство Воронежской области анонсировало планы по сохранению посевных площадей на уровне 2,7 млн гектаров и предстоящему сезону.

Читать полностью » Сказка о двух городах: как архитектурные различия формируют деловую активность Москвы и Нью-Йорка вчера в 19:59

Свежий взгляд на две столицы: как Москва и Нью-Йорк похожи в культурной динамике.

Читать полностью » Школа утопает в мусоре: ремонт в Калужской области стоит на месте второй год подряд вчера в 17:33

В небольшом городе Сосенском Калужской области местные жители бьют тревогу из-за ситуации вокруг капитального ремонта школы, где дети вынуждены учиться в разных местах района.

Читать полностью » Небо над Брянщиной вспыхнуло: всего сбили 54 дрона самолётного типа вчера в 17:17

Средства противовоздушной обороны в Брянской области и других регионах России весь день отражали группы беспилотников самолётного типа, запущенных с украинской территории, фиксируя их радарами на дальних дистанциях.

Читать полностью » Весна обманчива, как первая любовь: спешка с заменой резины обойдётся дорого вчера в 16:43
Стоит ли в марте менять зимнюю резину на летнюю: прогноз погоды, когда лучше всего менять

Весеннее солнце заставляет многих водителей потянуться в сервис, но природа готовит неприятные сюрпризы, способные превратить привычную поездку в игру.

Читать полностью » Утренняя дорога в школу стала полем битвы: семиклассник применил нож против сверстника в Щелкове вчера в 16:33

Утренняя прогулка двух школьников в Лосино-Петровском неожиданно закончилась вмешательством экстренных служб и масштабным разбирательством надзорных органов.

Читать полностью » Нейросеть в руках хулигана — кошелёк родителей пустеет: шутка над учителем в Ярославле обернулась судом вчера в 16:24

В одном из учебных заведений детская тяга к современным мобильным приложениям вылилась в серьезное разбирательство из-за провокационного контента в общем чате.

Читать полностью » Каша как испытание для детей: больничное питание в Ярославле обернулось скандалом вчера в 16:15

Родители пациентов в Ярославле столкнулись с неожиданными трудностями при организации детского питания, пока медицинское учреждение занято реконструкцией.

Читать полностью »

