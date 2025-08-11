Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ржаные блинчики с икрой и клюквенной сметаной
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:16

Блины цвета рубина — рецепт, который удивит даже гурманов

Как приготовить блины со свекольным соком — пошаговый рецепт

Хотите удивить гостей необычным и эффектным блюдом? Эти ярко-розовые блины станут настоящим украшением праздничного стола! Готовятся они так же просто, как обычные, но выглядят куда интереснее. Главный секрет — свекольный сок, который добавляет не только цвет, но и лёгкую сладость.

Ингредиенты

  • Молоко — 180 г
  • Пшеничная мука — 160 г
  • Свекольный сок — 120 мл
  • Сливочное масло — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — 1/4 ч. л.

Как приготовить

Лучше всего использовать свежевыжатый — просто отварите свеклу и отожмите сок. Или возьмите готовую варёную свеклу в вакуумной упаковке (например, в "Пятерочке"). Готовые магазинные соки могут быть слишком солёными. Сливочное масло растопите в микроволновке или на плите.

В миске взбейте яйца с сахаром и солью, затем добавьте молоко и свекольный сок. Добавьте масло и муку. Влейте растительное и растопленное сливочное масло, затем постепенно всыпайте просеянную муку, пока тесто не станет однородным и без комочков.

На разогретой сковороде, смазанной маслом, обжаривайте блинчики по 1-1,5 минуты с каждой стороны. Следите, чтобы они не пережарились и сохранили красивый цвет.

Совет: можно подавать с творожным кремом, сметаной или икрой — яркий контраст сделает блюдо ещё эффектнее.

