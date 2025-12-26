Свалки могут потерять главный пластик: стало известно, когда в России начнут перерабатывать одноразовую посуду

Одноразовая посуда в России почти всегда заканчивает путь на полигоне — даже если сделана из перерабатываемого пластика. Как сообщает ТАСС, в Омске с 2026 года планируют запустить линию по переработке использованной одноразовой посуды на Омском заводе литьевых пластмасс.

Новая линия на заводе и что она будет перерабатывать

Омский завод литьевых пластмасс производит пищевую тару и упаковку из полипропилена. Предприятие уже располагает оборудованием, позволяющим перерабатывать собственные производственные отходы в гранулы. По данным пресс-службы правительства региона, в 2026 году на заводе запустят новую линию, которая будет перерабатывать одноразовую посуду уже после её использования.

В министерстве экономики Омской области уточнили, что в 2025 году предприятие уже приступило к переработке промышленных отходов во вторичную гранулу. Следующим шагом станет именно утилизация использованной посуды, что расширит цепочку переработки и позволит вовлекать в нее отходы, которые обычно уходят на захоронение.

Где будут брать сырьё и что из него сделают

Пластик для новой линии собираются закупать у клиентов предприятия — в первую очередь у сетей фастфуда и магазинов. Это должно сформировать стабильный поток сырья и упростить логистику: одноразовая посуда возвращается в систему как вторичный ресурс. Переработка будет происходить в гранулы, пригодные для выпуска продукции, которая не контактирует с пищей.

"Сырье будем закупать у наших клиентов — сетей фастфуда и магазинов. Пластик будет перерабатываться в гранулы для непищевых изделий", — добавил технический директор завода Евгений Шаган.

Пластик для дорог: совместный проект с Бауманкой

Помимо выпуска непищевых изделий завод рассматривает дополнительное направление: применение гранул в дорожной смеси. Евгений Шаган отметил, что предприятие прорабатывает совместно с МГТУ им. Баумана возможность добавления переработанного пластика в асфальтобетон для повышения его характеристик.

По данным ТАСС, такая добавка должна повысить прочность покрытия и его устойчивость к растрескиванию. Если технологию удастся отработать, переработанная одноразовая посуда сможет получить вторую жизнь не только в промышленных изделиях, но и в инфраструктурных проектах, где важны долговечность и экономическая эффективность.

Почему проект важен для системы обращения с отходами

Ключевая проблема одноразовой посуды заключается в том, что даже при наличии технологии переработки она почти всегда попадает на полигоны. Запуск отдельной линии переработки именно использованной посуды означает попытку изменить эту практику и создать понятный цикл: сбор — утилизация — вторичная гранула — применение.