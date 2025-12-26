Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Главная / Сибирский федеральный округ
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:29

Свалки могут потерять главный пластик: стало известно, когда в России начнут перерабатывать одноразовую посуду

В Омске запускают переработку использованной одноразовой посуды с 2026 года — ТАСС

Одноразовая посуда в России почти всегда заканчивает путь на полигоне — даже если сделана из перерабатываемого пластика. Как сообщает ТАСС, в Омске с 2026 года планируют запустить линию по переработке использованной одноразовой посуды на Омском заводе литьевых пластмасс.

Новая линия на заводе и что она будет перерабатывать

Омский завод литьевых пластмасс производит пищевую тару и упаковку из полипропилена. Предприятие уже располагает оборудованием, позволяющим перерабатывать собственные производственные отходы в гранулы. По данным пресс-службы правительства региона, в 2026 году на заводе запустят новую линию, которая будет перерабатывать одноразовую посуду уже после её использования.

В министерстве экономики Омской области уточнили, что в 2025 году предприятие уже приступило к переработке промышленных отходов во вторичную гранулу. Следующим шагом станет именно утилизация использованной посуды, что расширит цепочку переработки и позволит вовлекать в нее отходы, которые обычно уходят на захоронение.

Где будут брать сырьё и что из него сделают

Пластик для новой линии собираются закупать у клиентов предприятия — в первую очередь у сетей фастфуда и магазинов. Это должно сформировать стабильный поток сырья и упростить логистику: одноразовая посуда возвращается в систему как вторичный ресурс. Переработка будет происходить в гранулы, пригодные для выпуска продукции, которая не контактирует с пищей.

"Сырье будем закупать у наших клиентов — сетей фастфуда и магазинов. Пластик будет перерабатываться в гранулы для непищевых изделий", — добавил технический директор завода Евгений Шаган.

Пластик для дорог: совместный проект с Бауманкой

Помимо выпуска непищевых изделий завод рассматривает дополнительное направление: применение гранул в дорожной смеси. Евгений Шаган отметил, что предприятие прорабатывает совместно с МГТУ им. Баумана возможность добавления переработанного пластика в асфальтобетон для повышения его характеристик.

По данным ТАСС, такая добавка должна повысить прочность покрытия и его устойчивость к растрескиванию. Если технологию удастся отработать, переработанная одноразовая посуда сможет получить вторую жизнь не только в промышленных изделиях, но и в инфраструктурных проектах, где важны долговечность и экономическая эффективность.

Почему проект важен для системы обращения с отходами

Ключевая проблема одноразовой посуды заключается в том, что даже при наличии технологии переработки она почти всегда попадает на полигоны. Запуск отдельной линии переработки именно использованной посуды означает попытку изменить эту практику и создать понятный цикл: сбор — утилизация — вторичная гранула — применение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Студент из Томска проехал на велосипеде до Дагестана — Tomsk.ru 12.12.2025 в 9:02
Он заменил поезд на велосипед: как студент из Томска открывает для себя Россию с неожиданной стороны

Студент из Томска второй год подряд путешествует по России на велосипеде: в 2025-м доехал до Дагестана и снова мечтает о Турции.

Читать полностью » Четвертый мост в Новосибирске откроют 15 декабря 2025 года — Травников 12.12.2025 в 7:24
44 миллиарда рублей и бесконечные переносы: скандальная история строительства моста через Обь

В Новосибирске снова обсуждают запуск четвертого моста через Обь: называют день в декабре 2025-го, но Минтранс говорит — он еще не согласован.

Читать полностью » У 15 несовершеннолетних в Омске диагностировали туберкулез — Минздрав 10.12.2025 в 9:46
Легкие под прицелом: почему 96% случаев туберкулеза в Омской области — бомба замедленного действия

В Омской области за 11 месяцев выявили 536 случаев туберкулеза. Заболеваемость снижается, но тяжелые формы часто связаны с ВИЧ и отказом от лечения.

Читать полностью » Новый город в Сибири начнут строить в 2026 году — сенатор Усс 10.12.2025 в 8:56
Старт через два года, а полная реализация займет 20 лет: в чем парадокс нового сибирского города

Новый город на границе Красноярского края и Хакасии может "стартовать" уже в 2026-м. Почему речь снова о Минусинске — и что за кластер стоит за идеей?

Читать полностью » В Иркутске после жалоб людей исправили пешеходный переход, который вел в кусты 08.12.2025 в 16:59
Кусты победили асфальт — но ненадолго: власти поспешили исправить мистический переход в заросли

Переход, который вывел жителей Иркутска в заросли, вскрыл повторяющиеся проблемы городской разметки и показал, как мелкие ошибки превращаются в системные.

Читать полностью » На складах у ТЭЦ-1 в Красноярске сгорели четыре грузовика — ТАСС 07.12.2025 в 20:23
ТЭЦ-1 выстояла перед стихией: ночь, когда Красноярск затаил дыхание

Пожар рядом с Красноярской ТЭЦ-1 охватил более 800 квадратных метров и сопровождался взрывами. Следователи выясняют, что стало причиной возгорания.

Читать полностью » В 1546 домах Ангарска зафиксировано падение тепла после поломки котла — ТАСС 07.12.2025 в 19:34
Когда батареи ледяные, а зима беспощадна: что происходит в Ангарске

Авария на ТЭЦ-9 в Ангарске затронула 1 546 домов: параметры теплоносителя снижены, энергетики вводят резерв и готовятся к похолоданию.

Читать полностью » Водители Газелей в Кемерове планируют забастовку из-за тарифов — перевозчики 06.12.2025 в 8:32
Забастовка на горизонте: перевозчики угрожают парализовать грузовое такси из-за мизерных тарифов

Кемеровские водители "Газелей" обсуждают забастовку: минимальный тариф, по их словам, упал почти вдвое. Чем это грозит рынку?

Читать полностью »

Новости
Еда
Специалисты заменяют хрен к холодцу мягкими соусами — диетолог Кованова
Туризм
Электронную визу для Кубы оформляют заранее для поездок до 90 дней — Lonely Planet
Мир
Израиль официально признал независимость Республики Сомалиленд — офис Нетаньяху
Наука
Сорбитоловый тест выявляет сбои печени у коров до симптомов — ТАСС
Мир
Администрация Трампа рассматривает агрессивную реформу Палестинской администрации — Axios
Авто и мото
Трещина на лобовом стекле может повлиять на работу подушек безопасности — ГИБДД
Культура и шоу-бизнес
Киркорову дают шесть месяцев на освобождение прибрежного участка — Mash
Наука
Бактерии искажают сигналы для конкуренции — JRSI
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet