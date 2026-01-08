Цены на подержанные RAV4 и Palisade взлетели до небес: что делать, если вы планировали покупку

Индексация утилизационного сбора с начала 2026 года заметно отразилась на стоимости иномарок в России — как новых, так и подержанных. Повышение ставок совпало с изменением принципов расчета самого сбора, из-за чего рост цен оказался более ощутимым для ряда популярных моделей. О том, какие автомобили подорожали сильнее всего, сообщает РБК Новосибирск.

Как изменились правила утильсбора

С 1 января 2026 года в России в очередной раз проиндексировали ставки утилизационного сбора. Решение о ежегодном повышении на 10-20% было принято еще в 2024 году, однако ключевые изменения произошли в декабре 2025-го. Тогда была реформирована сама система расчета этого платежа.

Теперь ставка утильсбора зависит не только от объема двигателя, но и от его мощности. Одновременно были ужесточены условия применения льготного тарифа для физических лиц, ввозящих автомобили из-за границы. Льгота действует только для машин с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, а все остальные автомобили подпадают под коммерческие ставки, которые выше льготных в разы.

Подорожание новых автомобилей

Изменения напрямую отразились на ценах новых иномарок. Так, для популярного Geely Monjaro размер утилизационного сбора вырос до 1,01 млн рублей вместо прежних 842 тыс. рублей. Эти расчеты для РБК Новосибирск привели аналитики сервиса "Авто.ру Бизнес".

Существенный рост зафиксирован и по Toyota RAV4: ставка увеличилась с 1,97 млн до 2,36 млн рублей. В результате конечная стоимость автомобиля для покупателя стала заметно выше, даже без учета других факторов ценообразования.

Вторичный рынок тоже под давлением

Повышение утильсбора затронуло и подержанные автомобили, ввозимые в страну. В качестве примера аналитики приводят Hyundai Palisade — для этого кроссовера ставка выросла с 2,9 млн до 3,5 млн рублей. Аналогичная динамика наблюдается и у автомобилей премиального сегмента.

Для BMW 5 Series с двухлитровым двигателем утильсбор увеличился с 1,24 млн до 1,49 млн рублей. Подержанный Toyota RAV4 также подорожал: ставка выросла с 2,88 млн до 3,5 млн рублей. Эти изменения усиливают давление на рынок импорта и сокращают разницу в цене между новыми и бывшими в эксплуатации машинами.