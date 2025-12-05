Лошадиные силы стали золотыми: за мощность в Новосибирске теперь придется платить

С 1 декабря в Новосибирске изменился подход к расчёту утилизационного сбора на автомобили: теперь ключевым параметром стала не "кубатура", а мощность двигателя. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области. Новые правила предполагают расчёт исходя из количества лошадиных сил или киловатт, что прямо меняет условия для части владельцев более мощных машин, а также для сегмента электрокаров и гибридов.

В чём главный сдвиг: мощность вместо объёма двигателя

До вступления изменений в силу расчёт опирался на объём мотора, однако теперь применяется иной принцип — по мощности силовой установки. Это означает, что на первый план выходит именно показатель, который косвенно отражает "класс" автомобиля и потенциальную нагрузку на рынок при перепродаже. В формулировке ГИБДД подчёркивается, что мощность может быть указана как в лошадиных силах, так и в киловаттах.

Переход на новую базу расчёта делает классификацию более "точечной" для современных моделей, где один и тот же объём мотора может давать разную отдачу. Одновременно он формирует отдельные пороги, после которых условия меняются заметнее — и именно эти пороги становятся чувствительными для водителей.

Какие льготы отменили и кого перевели на коммерческую ставку

Одно из ключевых изменений — прекращение действия льгот для автомобилей мощностью 160 л. с. и выше. Такие машины начали облагать утилизационным сбором по коммерческой ставке, как транспорт, который оформляется под перепродажу. В результате владельцы более мощных автомобилей попадают в режим начисления, который рассматривается как более жёсткий.

Важно, что в исходном сообщении речь идёт именно о границе в 160 л. с.: до неё льготный режим сохраняется, а после — применяется коммерческая логика. Такой подход усиливает разрыв между массовым сегментом и более мощными комплектациями, даже если они остаются "гражданскими" по назначению.

Электрокары и гибриды: повышение для мощных версий

Отдельно уточняется, что увеличен сбор и для электромобилей и гибридов мощностью свыше 80 л. с. То есть новые правила затрагивают не только традиционные ДВС, но и машины с альтернативными силовыми установками. Для этого сегмента введён собственный порог, что делает реформу более универсальной, но одновременно усложняет картину для владельцев "зеленого" транспорта.

Фактически электрокары и гибриды, которые выходят за рамки базовых мощностных значений, переходят в категорию, где утилизационный сбор становится выше. Это может быть особенно заметно для моделей, ориентированных на динамику, — даже если они воспринимаются как технологичные и экономичные.

Почему большинство водителей изменений не почувствуют

В сообщении подчёркивается, что массового эффекта не ожидается. По данным Минпромторга, более 80% автомобилей не подпадают под новые тарифы. Это означает, что изменения нацелены прежде всего на сравнительно небольшие сегменты: более мощные машины, а также часть электрокаров и гибридов, которые превышают установленный порог.

Таким образом, нововведения выглядят как точечная настройка правил, а не тотальная перестройка для всех автомобилистов. Однако для владельцев автомобилей, которые находятся выше порогов 160 л. с. или 80 л. с. в соответствующих категориях, изменения будут принципиальными, поскольку меняется сама ставка и логика применения льгот.