Мебель из мусора: как переработанный пластик стал символом заботы о планете

Современный тренд на экологичный интерьер выходит далеко за рамки использования дерева, льна и камня. Всё активнее в него входит мебель из переработанного пластика — материала, который сам по себе символизирует заботу об окружающей среде и ответственное отношение к ресурсам.

Что делают из переработанного пластика

Вторичная переработка позволяет создавать самые разные предметы. Стулья, кофейные столики, тумбы, полки и садовая мебель — всё это изготавливается из переработанных полиэтилена и полистирола. Первопроходцами направления стали дизайнер Филипп Старк и американская компания Emeco, представившие в 2012 году стул Broom, полностью выполненный из переработанных полимеров.

Сегодня благодаря 3D-принтерам мебель из вторичных материалов может иметь любые формы, зачастую футуристические. Особенно популярна уличная мебель: парковые лавки, сделанные из полимерпесчаного композита, внешне напоминают деревянные, но при этом не боятся дождя, снега и солнца.

"Парковая мебель у нас в основном делается из полимерпесчаного композита. Это негорючий материал, смесь переработанного пластика и песка, который спокойно воспринимает любую непогоду", — пояснила руководитель направления "Предметный и промышленный дизайн" в Школе дизайна НИУ ВШЭ Мария Степанова.

Где искать мебель и как её отличить

Отдельной маркировки у таких изделий нет: знакомый треугольник из стрелок обозначает только возможность переработки материала. Однако бренды, работающие с вторичным сырьём, обычно подчёркивают это в описании товара и используют метку Recycled.

В России рынок пока небольшой. На слуху такие компании, как Qullar, 99recycle, eburet, Ярослава Галайко. Высокая стоимость объясняется ограниченными тиражами и сложностью технологий: часто используется ручной труд, а производство остаётся нишевым.

Особенности ухода

Уличная мебель из переработанного пластика неприхотлива, а вот интерьерная требует бережного отношения. Чаще всего её делают из переработанного полиэтилена (HDPE) или полистирола (PS). У полиэтилена слабое место — солнечный свет: без специальных добавок он разрушается под воздействием ультрафиолета. Полистирол более устойчив, но при сильных перепадах температур может становиться хрупким.

Поверхность пластиковых столов гладкая и слегка скользкая, поэтому легко царапается. Пёстрая структура прессованных листов маскирует мелкие повреждения, но горячая кружка может оставить заметный след. Лучше использовать подставки под посуду. Мыть мебель следует мягкими средствами без абразивов и жёстких губок, а для дополнительной защиты подойдут специальные полироли и воски.

Можно ли переработать снова

Парадоксально, но в России мебель из переработанного пластика практически не принимают на повторную переработку: крупные предметы слишком массивны. Поэтому лучшая стратегия — максимально продлить срок службы изделия. При поломке стоит связаться с производителем, чтобы заменить деталь или отдать предмет в ремонт.

Итог

Мебель из переработанного пластика — не просто модный тренд, а важный шаг в сторону ответственного потребления. Она помогает уменьшить количество отходов и при этом добавляет в интерьер современные формы и необычные фактуры. Главное — ухаживать за ней правильно и ценить её как предмет будущего, созданный из материалов прошлого.