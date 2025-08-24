Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:13

Кошмары не всегда связаны со стрессом: когда стоит идти к неврологу

Врач Ковалева предупредила, что одинаковые сны могут сигнализировать о деменции с тельцами Леви

Если один и тот же сон — особенно тревожный или кошмарный — повторяется снова и снова, это повод прислушаться к своему организму. Врач-невролог и эпилептолог Ирина Ковалева рассказала, что такой симптом может быть связан не только с эмоциональным напряжением, но и с ранними проявлениями нейродегенеративных заболеваний.

Почему повторяющиеся сны — это важно

Периодически повторяющиеся сновидения встречаются и у абсолютно здоровых людей, особенно в периоды стресса или при психотравмирующих ситуациях.

Однако постоянный одинаковый сюжет, особенно яркий или пугающий, может сопровождать:

  • болезнь Паркинсона;
  • деменцию с тельцами Леви.

Эти состояния связаны с накоплением в клетках мозга белка α-синуклеина и часто проявляются нарушениями поведения в фазу быстрого сна:
человек переживает эмоционально насыщенные, нередко кошмарные сны, и при этом активно двигается во сне.

Важно: такие нарушения сна могут появляться задолго до когнитивных или моторных симптомов.

Нужна ли диагностика?

Да. Для точной оценки состояния необходима полисомнография — исследование, при котором во время сна регистрируют дыхание, движение глаз, мышечную активность и работу мозга.

А если причина — стресс?

Повторяющиеся сюжеты могут быть связаны и с:

  • обсессивно-компульсивным расстройством;
  • тревожным расстройством;
  • последствиями эмоциональной травмы.

В этом случае требуется помощь психолога или психотерапевта, включая когнитивно-поведенческую терапию.

Вывод: если повторяющиеся сны стали навязчивыми или яркими, особенно сопровождаются активными движениями во сне — не стоит игнорировать этот сигнал. Лучше обсудить ситуацию с неврологом.

