Кошмары не всегда связаны со стрессом: когда стоит идти к неврологу
Если один и тот же сон — особенно тревожный или кошмарный — повторяется снова и снова, это повод прислушаться к своему организму. Врач-невролог и эпилептолог Ирина Ковалева рассказала, что такой симптом может быть связан не только с эмоциональным напряжением, но и с ранними проявлениями нейродегенеративных заболеваний.
Почему повторяющиеся сны — это важно
Периодически повторяющиеся сновидения встречаются и у абсолютно здоровых людей, особенно в периоды стресса или при психотравмирующих ситуациях.
Однако постоянный одинаковый сюжет, особенно яркий или пугающий, может сопровождать:
- болезнь Паркинсона;
- деменцию с тельцами Леви.
Эти состояния связаны с накоплением в клетках мозга белка α-синуклеина и часто проявляются нарушениями поведения в фазу быстрого сна:
человек переживает эмоционально насыщенные, нередко кошмарные сны, и при этом активно двигается во сне.
Важно: такие нарушения сна могут появляться задолго до когнитивных или моторных симптомов.
Нужна ли диагностика?
Да. Для точной оценки состояния необходима полисомнография — исследование, при котором во время сна регистрируют дыхание, движение глаз, мышечную активность и работу мозга.
А если причина — стресс?
Повторяющиеся сюжеты могут быть связаны и с:
- обсессивно-компульсивным расстройством;
- тревожным расстройством;
- последствиями эмоциональной травмы.
В этом случае требуется помощь психолога или психотерапевта, включая когнитивно-поведенческую терапию.
Вывод: если повторяющиеся сны стали навязчивыми или яркими, особенно сопровождаются активными движениями во сне — не стоит игнорировать этот сигнал. Лучше обсудить ситуацию с неврологом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru