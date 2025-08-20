Иммунитет на всю жизнь? Ветрянка способна вернуться неожиданно

Принято считать, что ветряная оспа бывает только один раз в жизни. Действительно, организм формирует устойчивый пожизненный иммунитет, но, как отмечает инфекционист Андрей Поздняков, повторное заражение всё же возможно — хотя и встречается редко.

В каких случаях человек может "снова" заболеть

1. Ослабленный иммунитет

Повторное заражение возможно при иммунодефицитном состоянии. Это может быть связано с:

тяжёлыми вирусными инфекциями (грипп, корь);

прохождением химиотерапии или лучевой терапии;

хроническими заболеваниями, снижающими защитные силы организма.

2. Ошибочная диагностика в детстве

Нередко пациент уверен, что переболел ветрянкой, опираясь только на внешние симптомы. Но клиническая картина может быть похожа при других заболеваниях (например, энтеровирусных инфекциях). Чтобы точно понять, есть ли иммунитет, лучше сдать анализ крови на антитела к вирусу Varicella-zoster (IgG).

Почему важно знать свой иммунный статус

У взрослых, не переболевших в детстве, ветряная оспа протекает значительно тяжелее и с высоким риском осложнений.

Ветрянка входит в топ-10 самых заразных заболеваний, и при госпитализации заболевших иногда изолируют даже целые этажи в больницах.

Про вакцинацию

Если анализ на IgG показал, что антител нет, врачу стоит рассмотреть вакцинацию — в России доступны зарегистрированные вакцины от ветряной оспы.