В Сольвычегодске на фестивале "Сольфест" установлен рекорд по числу приготовленных порций бефстроганова — 1 492 порции. Каждую порцию подавали с ржаным хлебом и стаканом кваса. Это достижение внесено в Книгу рекордов России.

Организатор Денис Железников отметил, что такое мероприятие может стать источником дохода для местных жителей в будущем. Город Сольвычегодск, впервые упомянутый в летописях в 1492 году, был значимым центром в истории развития Севера и родиной империи Строгановых, сообщает ТАСС.

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