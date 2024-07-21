В Сольвычегодске на фестивале "Сольфест" установлен рекорд по числу приготовленных порций бефстроганова — 1 492 порции. Каждую порцию подавали с ржаным хлебом и стаканом кваса. Это достижение внесено в Книгу рекордов России.
Организатор Денис Железников отметил, что такое мероприятие может стать источником дохода для местных жителей в будущем. Город Сольвычегодск, впервые упомянутый в летописях в 1492 году, был значимым центром в истории развития Севера и родиной империи Строгановых, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/Cayobo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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