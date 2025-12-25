Рынок труда в России вошёл в режим полной занятости: безработица снизилась

К концу года рынок труда в России демонстрирует показатели, которые власти называют рекордными за всю современную историю. Об этом сообщает ТАСС: президент Владимир Путин на заседании Госсовета заявил о снижении безработицы до 2,2%, назвав это исторически низким уровнем. По его словам, доля занятых среди экономически активного населения также достигла максимальных значений.

Рекорд по занятости и минимальная безработица

Выступая на заседании Госсовета, Владимир Путин отметил, что на рынке труда фиксируется высокий уровень вовлечённости населения в работу.

"Доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, а безработица снизилась до 2,2%. Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица", — сказал президент.

Молодёжная безработица: традиционно выше, но тоже снижается

Отдельно президент обратил внимание на ситуацию среди молодёжи. Он подчеркнул, что по стране уровень безработицы среди молодых людей традиционно всегда немного выше, чем в среднем по рынку. Это, по его словам, является устойчивой особенностью, однако в этой группе также наблюдаются положительные изменения.

Путин сообщил, что безработица среди граждан до 34 лет продолжает стабильно снижаться. По его данным, в 2024 году этот показатель составил 3,8%.