Москва уходит под снег: балканский циклон переписывает январские рекорды

Снегопад, накрывший Москву и Подмосковье, уже вошёл в историю как один из самых интенсивных за последние годы и продолжает набирать силу. Балканский циклон принёс в столичный регион рекордные объёмы осадков, а синоптики предупреждают: окончательные итоги этого погодного эпизода станут понятны лишь к утру. Об этом сообщает РБК.

Рекорды снежного покрова в Москве

По данным базовой метеостанции ВДНХ, к утру 9 января высота снежного покрова в Москве достигла 31 см, что стало максимальным значением с начала текущей зимы. За сутки в столице выпало 10 мм осадков. В отдельных районах города показатели оказались ещё выше: в Тушино сугробы выросли до 32 см, а на Балчуге зафиксировано 30 см снега.

Центр циклона к этому времени сместился к юго-западу Центрального федерального округа. Однако осадки не прекратились.

"Снегопады продолжатся в течение сегодняшнего дня и ближайшей ночью, так что окончательная высота снежного покрова, сформированная этим циклоном, станет известна утром завтрашнего дня", — предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Подмосковье под толщей снега

В Московской области стихия также обновила суточные рекорды. В Можайске за ночь выпало 13 мм осадков, в Коломне — 14 мм, что превысило предыдущие максимумы 1986 и 2012 годов. Снежный покров в Можайске увеличился на 6 см, достигнув 27 см, а в Коломне прибавил сразу 16 см и вырос до 41 см.

Значительный рост зафиксирован и в других населённых пунктах региона. В Кашире сугробы достигли 34 см (+9 см за сутки), в Павловском Посаде — 35 см (+12 см). Самый высокий показатель отмечен в Черустях, где высота снежного покрова приблизилась к 48 см, увеличившись за сутки на 20 см.

Ограничения и работа инфраструктуры

На фоне аномального снегопада Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности, который действует до полуночи 10 января. МЧС ранее предупреждало о сильных осадках в период с вечера 8 января и в течение всего 9 января.

Несмотря на сложные погодные условия, транспортная система продолжает работать в штатном режиме. Росавиация сообщила, что аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы, регулярно очищая взлётно-посадочные полосы и перроны. Московская железная дорога также не вводила изменений в расписание, обеспечивая непрерывную расчистку путей и инфраструктуры.

Возможный абсолютный максимум

По прогнозам синоптиков, столичный регион выйдет из зоны действия балканского циклона к концу суток 9 января. При этом ожидается, что к вечеру высота снежного покрова в Москве может достичь 65 см, что станет абсолютным рекордом для января за всю историю метеонаблюдений.