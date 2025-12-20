Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:08

Ипотека дорожает, даже когда рынок остывает: средний чек побил новый рекорд

Средний ипотечный кредит в ноябре достиг 4,6 млн — Скоринг бюро

Средний чек по ипотеке в России снова обновил максимум, хотя число сделок при этом не растёт. На рынке складывается парадоксальная картина: брать жилищные кредиты стали немного реже, но суммы в договорах — всё крупнее. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на расчёты компании "Скоринг бюро".

Рекордная планка в 4,6 миллиона

По данным "Скоринг бюро", в ноябре средний размер выданного ипотечного кредита в стране подскочил до 4,6 миллиона рублей — это новый рекорд. Для сравнения: в октябре показатель составлял 4,5 миллиона рублей. Номинально разница выглядит небольшой, но на больших объёмах выдач она означает заметное увеличение общей кредитной нагрузки.

Выдач меньше, но суммы больше

Одновременно с ростом среднего размера кредита сократилось количество выдач. Аналитики отмечают, что в ноябре было оформлено 108,2 тысячи ипотечных кредитов — это на 1,6% меньше, чем месяцем ранее. В октябре число выдач достигало почти 110 тысяч.

Рост за год и с начала 2025-го

В годовом выражении средний размер ипотеки в ноябре увеличился на 16,8%. Число выданных кредитов при этом выросло в 1,7 раза, что подчёркивает, насколько сильнее рынок выглядит по сравнению с прошлым годом, несмотря на колебания от месяца к месяцу.

Если сравнивать с началом года, изменение ещё заметнее. В ноябре средний размер ипотеки оказался на 21,9% выше январского уровня: тогда он составлял 3,8 миллиона рублей. Количество выдач за тот же период выросло в 3,4 раза — с 31,1 тысячи кредитов в январе до ноябрьских 108,2 тысячи.

