Рост доходов бедных обогнал всех: главный секрет рекордного снижения бедности в России

Статистика бедности в России за четверть века изменилась настолько, что сравнение цифр 2000-х и 2020-х теперь выглядит как разные эпохи. Об этом сообщает издание "Известия": 11 декабря президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что уровень бедности в стране находится на рекордно низких значениях. В качестве объяснения он указал на опережающий рост доходов наименее обеспеченных граждан в последние годы.

Что сказал Путин на совещании по экономике

Выступая на совещании по экономическим вопросам 11 декабря, Владимир Путин связал динамику бедности с изменением доходов у самых уязвимых групп населения.

"За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан. И уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях", — сказал президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, в качестве ключевого фактора он обозначил именно рост доходов тех, кто находится в нижней части распределения.

В его оценке важен акцент на "опережающем" характере роста — то есть на том, что доходы наименее обеспеченных увеличивались быстрее, чем в среднем. Эта связка прозвучала как объяснение того, почему показатель бедности, по его словам, достиг минимальных уровней. Дополнительных параметров методики в цитируемом фрагменте не приводится, но далее Путин назвал конкретные цифры по людям ниже прожиточного минимума.

Сравнение с 2000 годом и данные за 2024-й

Президент привел сопоставление, основанное на числе граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума. По его словам, в 2000 году таких людей было 42 млн. По итогам 2024 года, как заявил Путин, показатель снизился до "чуть более 10 млн россиян".

В этих цифрах подчеркивается масштаб сокращения: с десятков миллионов до порядка десяти миллионов человек. Сравнение используется как иллюстрация долгосрочного тренда и как аргумент в пользу того, что текущие значения можно считать рекордно низкими. Именно на этот контраст — 2000 год против 2024-го — Путин опирался, говоря о достигнутых результатах.

Цели на 2030 и 2036 годы

Помимо оценки текущей ситуации Путин обозначил ориентиры на перспективу. Он заявил, что к 2030 году доля бедности должна снизиться до уровня менее 7%. Следующей целью он назвал 2036 год: показатель, по его словам, должен составить менее 5%.

Эти параметры прозвучали как плановые ориентиры, к которым предлагается двигаться в ближайшие годы. В логике заявления они продолжают линию на дальнейшее сокращение бедности после достигнутых значений 2024 года. Таким образом, в выступлении были объединены три уровня: констатация рекордно низкого уровня, ретроспективное сравнение с 2000 годом и целевые значения на 2030-2036 годы.