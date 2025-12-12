Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:33

Рост доходов бедных обогнал всех: главный секрет рекордного снижения бедности в России

Уровень бедности в России снизился до 10 млн человек — Владимир Путин

Статистика бедности в России за четверть века изменилась настолько, что сравнение цифр 2000-х и 2020-х теперь выглядит как разные эпохи. Об этом сообщает издание "Известия": 11 декабря президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что уровень бедности в стране находится на рекордно низких значениях. В качестве объяснения он указал на опережающий рост доходов наименее обеспеченных граждан в последние годы.

Что сказал Путин на совещании по экономике

Выступая на совещании по экономическим вопросам 11 декабря, Владимир Путин связал динамику бедности с изменением доходов у самых уязвимых групп населения.

"За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан. И уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях", — сказал президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, в качестве ключевого фактора он обозначил именно рост доходов тех, кто находится в нижней части распределения.

В его оценке важен акцент на "опережающем" характере роста — то есть на том, что доходы наименее обеспеченных увеличивались быстрее, чем в среднем. Эта связка прозвучала как объяснение того, почему показатель бедности, по его словам, достиг минимальных уровней. Дополнительных параметров методики в цитируемом фрагменте не приводится, но далее Путин назвал конкретные цифры по людям ниже прожиточного минимума.

Сравнение с 2000 годом и данные за 2024-й

Президент привел сопоставление, основанное на числе граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума. По его словам, в 2000 году таких людей было 42 млн. По итогам 2024 года, как заявил Путин, показатель снизился до "чуть более 10 млн россиян".

В этих цифрах подчеркивается масштаб сокращения: с десятков миллионов до порядка десяти миллионов человек. Сравнение используется как иллюстрация долгосрочного тренда и как аргумент в пользу того, что текущие значения можно считать рекордно низкими. Именно на этот контраст — 2000 год против 2024-го — Путин опирался, говоря о достигнутых результатах.

Цели на 2030 и 2036 годы

Помимо оценки текущей ситуации Путин обозначил ориентиры на перспективу. Он заявил, что к 2030 году доля бедности должна снизиться до уровня менее 7%. Следующей целью он назвал 2036 год: показатель, по его словам, должен составить менее 5%.

Эти параметры прозвучали как плановые ориентиры, к которым предлагается двигаться в ближайшие годы. В логике заявления они продолжают линию на дальнейшее сокращение бедности после достигнутых значений 2024 года. Таким образом, в выступлении были объединены три уровня: констатация рекордно низкого уровня, ретроспективное сравнение с 2000 годом и целевые значения на 2030-2036 годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инвесторы перешли с вкладов на облигации из-за снижения ставки — Кабаков вчера в 8:13
Рубль устоял, а они заработали: как стабильность курса сыграла на руку тем, кто выбрал облигации

На фоне снижающейся ключевой ставки инвесторы меняют привычку хранить деньги только на вкладах — эксперт объяснил, кто в итоге не проиграл в этом году.

Читать полностью » Объем наличных рублей в России достиг 16,4 трлн — Центробанк вчера в 8:10
Экономисты в недоумении: привычка, из-за которой у россиян скопилось 16,4 трлн рублей наличными

Объём рублевой наличности снова приблизился к максимумам последних лет — эксперты объясняют, почему такие значения считаются нормальными для экономики.

Читать полностью » Утренние торги показали рост индекса IMOEX2 на старте сессии — ТАСС вчера в 7:36
Первые минуты после рассвета: индекс Московской биржи ведёт себя так, будто знает нечто, скрытое от остальных

Индекс IMOEX2 начал утреннюю сессию с ростом, а динамика усилилась уже через десять минут на фоне возобновления расширенного режима торгов.

Читать полностью » Граждане всё чаще используют имущественный вычет при покупке жилья — Павел Иншаков вчера в 7:36
Когда старые лимиты больше не держат систему: вычет на жильё становится ареной тихой реформы, от которой зависит рынок

Эксперты обсуждают идею увеличения налогового вычета при покупке жилья: мера может помочь молодым семьям, но не способна напрямую стимулировать спрос.

Читать полностью » Карты МИР будут работать вечно с 2030 года — Дубынин вчера в 7:16
МИР против всех: как национальная карта получила вечную жизнь и что будет с Visa

Крупные банки согласовали бессрочную работу карт МИР, но одно ограничение всё же сохранится — и его введут только через несколько лет.

Читать полностью » Проект строительства АЭС в Вьетнаме возобновлен после восьми лет приостановки — Геннадий Бездетко вчера в 5:11
Секреты подземных соглашений: что скрывает атомная сделка России и Вьетнама

Россия и Вьетнам на финальном этапе согласования соглашений по строительству АЭС в южноазиатской стране, что откроет новые перспективы для атомной энергетики.

Читать полностью » Экономия становится осознанным инструментом управления бюджетом — Хуруджи 10.12.2025 в 15:56
Финансовая подушка есть, а спокойствия — нет: тревожные сигналы нездоровой экономии

Эксперт объясняет, чем отличается здоровая экономия от патологического накопительства и почему отсутствие цели превращает финансовые привычки в проблему.

Читать полностью » Появление юаневых облигаций отражает изменение финансовых реалий — Николаев 10.12.2025 в 14:22
Россия меняет финансовый маршрут: юань становится валютой, которая открывает закрытые двери

Россия размещает первые суверенные облигации в юанях, и экономист объясняет, почему азиатский рынок становится ключевым каналом внешних заимствований.

Читать полностью »

Новости
Наука
Разработан спектрометр для ранней диагностики рака — ИФМ РАН
Туризм
В Турции нашли фреску Доброго Пастыря III века — ЮФ
Технологии
ИИ угрожает существованию человечества — Стивен Хокинг
Экономика
Ставки по кредитам не опустятся ниже 15% в 2026 — аналитик Селезнев
Экономика
Личные фонды предложили обложить налогом в 25% — Госдума
Экономика
Финансовую подушку главной целью накоплений назвали 45% россиян — РИАН
Недвижимость
Ошибку в кадастровой стоимости теперь можно оспорить задним числом — Хантимиров
ЦФО
Движение троллейбусов №4 и №8 приостановили с 1 января в Ярославле — Русанов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet