Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Киберпреступник с ноутбуком
Киберпреступник с ноутбуком
© freepik.com by flatart is licensed under public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:23

Цифровое цунами: хакеры обрушили на Cloudflare мощность, сравнимую с миллионом 4K-трансляций

Cloudflare отразила крупнейшую в истории DDoS-атаку мощностью 22,2 Тбит/с

Компания Cloudflare сообщила о рекордном инциденте в сфере кибербезопасности: специалисты отразили DDoS-атаку, мощность которой достигла 22,2 Тбит/с и 10,6 млрд пакетов в секунду. Это самый крупный зафиксированный и успешно отражённый случай подобного рода.

Масштаб атаки

Атака длилась всего 40 секунд, но её пиковая нагрузка была сравнима с одновременной трансляцией около миллиона видео в формате 4K. Для сравнения: 10,6 млрд пакетов в секунду — это примерно 1,3 обновления веб-страницы в секунду для каждого жителя Земли.

Несмотря на короткое время, такие цифры демонстрируют, насколько мощными становятся инструменты киберпреступников.

Хронология рекордных атак 2025 года

Cloudflare регулярно сталкивается с масштабными DDoS-инцидентами, и в 2025 году их мощность стремительно растёт:

  • Январь — 5,6 Тбит/с.

  • Июнь — 7,3 Тбит/с.

  • Сентябрь — 11,5 Тбит/с и 5,1 млрд пакетов/с.

  • Сентябрь (последняя атака) — 22,2 Тбит/с и 10,6 млрд пакетов/с.

Каждый новый инцидент перекрывает предыдущие рекорды, что указывает на эволюцию используемых ботнетов.

Что стоит за атаками

Хотя Cloudflare не раскрывает деталей последнего нападения, китайское подразделение XLab компании Qi'anxin связывает атаку мощностью 11,5 Тбит с ботнетом AISURU.

По данным исследователей:

  • AISURU контролирует более 300 000 заражённых устройств.

  • Массовое заражение началось в апреле 2025 года после взлома сервера обновления прошивки маршрутизаторов Totolink.

  • Ботнет активно эксплуатирует уязвимости в IP-камерах, видеорегистраторах, чипах Realtek и маршрутизаторах T-Mobile, Zyxel, D-Link и Linksys.

Сравнение атак

Дата Пиковая мощность Количество пакетов/с Особенность
Январь 2025 5,6 Тбит/с - рекорд на тот момент
Июнь 2025 7,3 Тбит/с - новый уровень мощности
Сентябрь 2025 (начало) 11,5 Тбит/с 5,1 млрд атака ботнета AISURU
Сентябрь 2025 (конец) 22,2 Тбит/с 10,6 млрд крупнейшая атака в истории

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять устройства без обновлений безопасности.
    → Последствие: заражение ботнетом.
    → Альтернатива: регулярное обновление прошивок и ПО.

  • Ошибка: использование небезопасных маршрутизаторов и камер.
    → Последствие: эксплуатация уязвимостей.
    → Альтернатива: смена паролей, ограничение доступа, покупка устройств с поддержкой долгосрочных апдейтов.

  • Ошибка: отсутствие DDoS-защиты у компаний.
    → Последствие: простой сервисов, убытки.
    → Альтернатива: подключение к системам защиты от атак (например, Cloudflare, Qrator, Radware).

А что если…

А что если подобные атаки станут нормой? Тогда бизнесу придётся пересматривать подход к инфраструктуре: использовать распределённые центры обработки данных, внедрять системы автоматической фильтрации трафика и даже переходить на гибридные модели взаимодействия с провайдерами.

Плюсы и минусы глобальной DDoS-защиты

Плюсы Минусы
Снижение рисков простоя Высокая стоимость
Автоматическое реагирование Зависимость от внешнего провайдера
Масштабируемость под любые атаки Необходимость постоянной настройки

FAQ

Что значит DDoS?
Это распределённая атака, при которой ботнет генерирует огромный поток запросов, делая сайт или сервис недоступным.

Можно ли защититься самостоятельно?
Для малого бизнеса это практически невозможно. Чаще всего используют услуги специализированных компаний.

Почему атакуют именно Cloudflare?
Компания защищает множество ресурсов по всему миру. Атакуя её, злоумышленники проверяют пределы возможностей защитной инфраструктуры.

Мифы и правда

  • Миф: DDoS-атаки безвредны, ведь они длятся недолго.
    Правда: даже несколько минут простоя могут обернуться миллионными потерями.

  • Миф: достаточно хорошего хостинга для защиты.
    Правда: без специальных фильтров трафик всё равно "ложит" серверы.

  • Миф: ботнеты создают только хакеры.
    Правда: устройства заражаются массово через уязвимости, и владельцы часто не знают, что их техника участвует в атаках.

3 интересных факта

  1. Самые ранние DDoS-атаки появились в конце 1990-х и были направлены против университетов и крупных компаний.

  2. Рекордные мощности атак растут почти ежегодно, удваиваясь каждые 2-3 года.

  3. Многие ботнеты формируются из "умных" устройств IoT — камер, колонок и роутеров.

Исторический контекст

  • 2016 год: ботнет Mirai впервые использует уязвимые IoT-устройства для DDoS.

  • 2020 год: рост атак в период пандемии и перехода бизнеса в онлайн.

  • 2023 год: фиксируются атаки свыше 5 Тбит/с.

  • 2025 год: серия рекордных атак на Cloudflare, завершившаяся инцидентом в 22,2 Тбит/с.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ограничение интернет-звонков в мессенджерах вернуло россиян к классической сотовой связи сегодня в 15:18

Из Zoom в реальность: россияне массово пересаживаются с мессенджеров

Россияне меняют привычки общения: вместо привычных интернет-звонков всё чаще выбирают классические вызовы. Что стало причиной и какие появились альтернативы?

Читать полностью » Google начала интеграцию системы Gemini в телевизоры Google TV и Android TV сегодня в 14:58

Дом под угрозой цифрового вторжения: Google запускает ИИ прямо в телевизор

Google внедряет Gemini в телевизоры, превращая их в умных помощников для дома. Это шаг к новым возможностям, которые меняют привычное использование ТВ.

Читать полностью » GAO: в кибероперациях Пентагона участвуют более 70 тыс. военных и подрядчиков сегодня в 13:18

70 тысяч в киберкамуфляже: как Пентагон готовится к войне без единого выстрела

Новый отчет GAO раскрыл: в кибероперациях Пентагона участвуют более 70 тысяч специалистов. Чем именно они занимаются и как распределены силы?

Читать полностью » В Китае началась онлайн-кампания против пессимистичных публикаций и насильственного ИИ-контента сегодня в 12:18

Комментарий с тоской может стать последним: Китай запускает самую странную цифровую чистку

Китай запускает кампанию против пользователей, распространяющих «негативные эмоции» в сети. Что именно попадет под запрет — разбираемся в деталях.

Читать полностью » МФТИ разработал алгоритм для выявления фейковых аккаунтов на крипторынке с точностью 90% сегодня в 11:16

Фейковые кошельки пошли в расход: в России придумали, как вскрывать криптосети под микроскопом

МФТИ представил алгоритм, который распознает сети фейковых криптокошельков с рекордной точностью. Чем он отличается от существующих решений?

Читать полностью » Google подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Firebase Studio — Rusprofile сегодня в 10:27

Google снова что-то затеяла: ИИ-сервисы теперь и с русской пропиской

Google подала заявку на регистрацию Firebase Studio в России. Что это за инструмент и чем он может быть полезен разработчикам — разбираемся подробно.

Читать полностью » HMD Global продолжит производить кнопочные Nokia, смартфоны больше не выйдут сегодня в 2:27

Легенда возвращается к истокам: почему Nokia теперь ставит всё на кнопки

Nokia и HMD продлили сотрудничество, но смартфоны уходят в прошлое — финский бренд теперь останется только в формате кнопочных телефонов.

Читать полностью » GSC Game World представила обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 с новым контентом и исправлением ошибок сегодня в 1:18

Ночная охота начинается: как обновление 1.6 меняет законы выживания в Зоне

Новый патч Night of the Hunter меняет правила выживания в Зоне: ночное видение, новая аномалия и конкуренция за трофеи.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Водители имеют право записывать общение с инспекторами ГАИ
Питомцы

Эксперты напомнили, что нельзя использовать йод и зелёнку для обработки ран у животных
Туризм

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу обновлённые правила выплат из ФПО туроператоров
Красота и здоровье

Учёные нашли миллиарды частиц микропластика в чайных пакетиках
УрФО

Паслер расширил практику «двойных должностей» в свердловском правительстве
СФО

В Сургуте жители Югры выбирают название нового моста через Обь
Красота и здоровье

Эксперт Екатерина Кашух: при диабете ночной приём пищи может быть необходим
Садоводство

Осенняя посадка луковичных обеспечивает раннее цветение весной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet