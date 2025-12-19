Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by SimonWaldherr is licensed under CC BY-SA 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:33

Внешне как оригинал, а внутри — дешёвая копия: как распознать фальшивку телефона на этапе покупки

Подделки часто имеют дешевую начинку, хотя выглядят как оригинал — Илья Корнейчук

Слишком низкая цена и несоответствие заявленных характеристик реальным возможностям устройства — это явные признаки того, что товар может быть подделкой, утверждает эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. В интервью с MoneyTimes он рассказал, как распознать фальшивку и на что стоит обращать внимание при покупке.

Визуальные признаки подделки

Одним из самых простых способов отличить подделку от оригинала является визуальный осмотр, отмечает Корнейчук. Иногда ошибку можно выявить уже на этапе распаковки.

"Если название устройства похоже на оригинальное, но в нем есть явные опечатки, это первое предупреждение о подделке", — пояснил он.

Такие ошибки встречаются редко у крупных производителей, поскольку их продукция проходит тщательную проверку. В случае, если партия продукции обнаруживает ошибки, такие товары обычно отзываются с рынка.

Однако, как подчеркивает эксперт, существуют и более сложные схемы. Иногда фальшивки выглядят почти идентично оригинальным гаджетам, но внутри установлена дешевая начинка.

"Подделки часто производятся в корпусах оригинальных устройств, но начинка в них может быть самой дешевой. Например, внешне вы можете держать в руках айфон, а внутри — андроид", — говорит Корнейчук.

Такие устройства будут работать значительно хуже, а заявленные характеристики не соответствуют реальности. Это главный признак того, что вы столкнулись с подделкой.

Недостоверные характеристики и подозрительная цена

Особенно часто покупатели сталкиваются с подделками при покупке карт памяти и накопителей, где реальный объем существенно меньше заявленного.

"У таких устройств упаковка часто не соответствует стандартам, ощущения от их работы — не такие, как у оригинала, а характеристики — сильно завышены. Они плохо работают, зарядка быстро выходит, а цена слишком низкая", — поясняет эксперт.

Часто подделки продаются на маркетплейсах и через анонимных продавцов, где покупатель не может проверить товар до момента получения. В таких случаях риск купить фальшивку значительно выше, чем при покупках в офлайн-магазинах, где можно проверить качество устройства. Корнейчук рекомендует быть особенно осторожными, если цена товара вызывает сомнения.

"Если устройство слишком дешевое и вызывает подозрения, лучше отказаться от покупки", — советует специалист.

Как избежать покупки подделки

Илья Корнейчук подчеркивает, что в случае сомнений стоит проверять информацию о продавце и обращать внимание на отзывы других покупателей. Также важно выбирать официальных дистрибьюторов и крупные ритейлеры, которые предоставляют гарантии на свою продукцию. Если же покупка сделана через сомнительные каналы, всегда существует риск получить некачественный товар, даже если визуально он выглядит как оригинал.

