Фонтан без трубы покоряет Рязанскую область: делаю за вечер и воду не подключаю

Фонтан на участке в Рязанской области — это не роскошь, а рабочий способ пережить жаркий август и добавить звука воды к вечерам на веранде. И самое приятное: подключать его к водопроводу не обязательно. Нужна всего лишь замкнутая система циркуляции — небольшой резервуар, насос и, по желанию, солнечная панель. Такой фонтан ставят хоть во дворе в Рыбном, хоть на даче под Солотчей, где вода бережётся и счётчики не щадят.

Принцип "без трубы"

Смысл прост: вода крутится по кругу. Внизу — закрытая ёмкость (контейнер, бочка, пластиковая ванна), внутри — погружной насос. Он подаёт воду вверх по шлангу к насадке (чаша, камень с отверстиями, глиняный кувшин), а оттуда вода самотёком возвращается обратно в резервуар. Подключение к центральной сети не нужно: объём доливаем по мере испарения или после проливного дождя, который в Рязанской области летом нередко "подкармливает" такие системы.

Что понадобится

Резервуар 40-120 л. Для компактного двора в Рязани достаточно 60-80 л: меньше — придётся чаще доливать, больше — тяжелее обслуживать. Погружной насос 5-15 Вт с регулировкой напора. Он "проталкивает" воду на высоту до 1,2-1,5 м — достаточно для чаши или "водяной свечи". Предфильтр или сетка на заборе воды, чтобы рязанская пыль и листва не забивали крыльчатку. Шланг ПВХ 10-16 мм и герметик. Декор: галька с Оки, плитняк, старый кувшин, деревянная кадка — локальный колорит добавляет "тепла" картинке, а камни стабилизируют струю на ветру. Питание: розетка с УЗО (всепогодная) или солнечная панель 5-20 Вт с контроллером и аккумулятором — решение для дач без стабильной электросети в районах Мещёры.

Сборка за вечер

Выкопайте посадочное место на штык лопаты, выровняйте дно, насыпьте песчаную подушку — мещёрский песок идеален. Поставьте резервуар заподлицо с грунтом, проверьте уровень. Установите насос на подставку (кирпич/плитка) — так меньше тянет ил со дна. Наденьте шланг, проклейте соединения герметиком. Сверху поставьте перфорированную крышку (можно из оцинковки или пластика), прикройте её камнем и галькой: это маскирует "технику" и служит грубым фильтром. Выведите шланг к точке выхода воды — в камень с просверлённым каналом или к вершине мини-каскада из плитняка. Подключите питание: к сети 220 В через наружную розетку с УЗО или к солнечному контроллеру (днём — на солнце, вечером — от АКБ). Залейте воду, включите насос, отрегулируйте напор так, чтобы брызги не разлетались — это сократит испарение и защитит от "болота".

Уход и сезонность для Рязанской области

Летом испарение заметнее в жару и ветре — раз в неделю подлейте в резервуар ведро воды. Раз в 2-3 недели снимайте верхние камни и промывайте предфильтр. От зелёного налёта помогает щепотка перекиси (1-2 мл на литр) или безопасные биопрепараты для декоративных водоёмов. Комаров меньше, если струя непрерывная: стоячая "чаша" им не по душе.

Осень и зима. Наши морозы не прощают воды в пластике: в конце октября — начале ноября фонтан лучше "законсервировать". Слейте воду, промойте насос, храните его дома; резервуар прикройте щитом, чтобы не деформировало льдом. Если оставляете зимой "сухим", на дно положите пару деревянных реек — они возьмут на себя давление промёрзшего грунта.

"Думал, без водопровода толку не будет. Поставил кадку на 80 литров, насос на 7 ватт, сверху — старый кувшин из Солотчи. Летом доливаю раз в неделю из бочки с дождевой. Тихо журчит, птицы прилетают. А счётчик воды молчит", — делится опытом Андрей Л.

Безопасность и деньги

УЗО и герметичные соединения — обязательно. Провода в гофре, соединения выше уровня возможной лужи. По бюджету ориентируйтесь: насос 1500–3000 ₽, резервуар 1000-2500 ₽, шланги/герметик/декор — ещё 1500-3000 ₽. Солнечный комплект добавит 3000-7000 ₽, но избавит от тянущихся удлинителей — это особенно удобно на дачах в районах с "капризной" сетью.

Итог простой: фонтан без подключения к воде — это не стройка, а вечерний проект, который работает на "рязанском" климате и быте. Он потребляет мало, обслуживается быстро и даёт именно то, чего так не хватает в знойный август и в спокойные сентябрьские вечера, — живую воду во дворе.