Домашний дрожжевой хлеб на сковороде: пышный, воздушный и очень вкусный

Вкусный и мягкий хлеб можно приготовить не только в духовке, но и на обычной сковороде. Совет: при замешивании теста следите, чтобы оно быть липким и тягучим. Слишком большое количество муки недопустимо — хлеб плохо пропечётся.

Ингредиенты:

дрожжи свежие — 20 г,

тёплая вода — 250 мл,

соль — 1 ч. л. без горки,

сахар — 1 ст. л.,

масло растительное — 1,5 ст. л.,

мука пшеничная — 300-350 г.

Приготовление:

В тёплой воде растворите дрожжи и сахар. Хорошо перемешайте.

Добавьте 2/3 части муки, соль.

Перемешивайте тесто ложкой, постепенно добавляя оставшуюся часть муки. Вмешав всю муку, влейте 1 ст. л. растительного масла. Хорошо вмешайте его в тесто.

Смажьте руки растительным маслом. Поднимите тесто и ударьте его о дно чаши. Повторите несколько раз. Тесто будет становиться более однородным и тягучим. Закройте чашу пищевой плёнкой и уберите в тёплое место на 40 минут.

По истечении времени тесто увеличится в объеме. Силиконовую лопатку смажьте растительным маслом. Пройдитесь ей по краю чаши, отделяя тесто от стенок. Слегка осадите его.

Возьмите большую и глубокую сковороду. Дно застелите пекарской бумагой. Выложите в нее тесто. Прикройте крышкой и выдержите 20 минут, чтобы тесто увеличилось в объёме.

Переставьте сковороду на конфорку и выпекайте хлеб на минимальном огне 20 минут.

Снимите крышку. С помощью вложенной в сковороду пекарской бумаги аккуратно переверните хлеб на другую сторону. Прикройте этой же бумагой сверху, закройте крышку и выпекайте ещё 20-25 минут.

Готовый хлеб остудить и подавать. Приятного аппетита!

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской[2]. Рецептура хлеба часто содержит соль, сахар, жиры.

Фото: Freepik.