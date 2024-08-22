Домашний дрожжевой хлеб на сковороде: пышный, воздушный и очень вкусный

Вкусный и мягкий хлеб можно приготовить не только в духовке, но и на обычной сковороде. Совет: при замешивании теста следите, чтобы оно быть липким и тягучим. Слишком большое количество муки недопустимо — хлеб плохо пропечётся.
Ингредиенты:
- дрожжи свежие — 20 г,
- тёплая вода — 250 мл,
- соль — 1 ч. л. без горки,
- сахар — 1 ст. л.,
- масло растительное — 1,5 ст. л.,
- мука пшеничная — 300-350 г.
Приготовление:
- В тёплой воде растворите дрожжи и сахар. Хорошо перемешайте.
- Добавьте 2/3 части муки, соль.
- Перемешивайте тесто ложкой, постепенно добавляя оставшуюся часть муки. Вмешав всю муку, влейте 1 ст. л. растительного масла. Хорошо вмешайте его в тесто.
- Смажьте руки растительным маслом. Поднимите тесто и ударьте его о дно чаши. Повторите несколько раз. Тесто будет становиться более однородным и тягучим. Закройте чашу пищевой плёнкой и уберите в тёплое место на 40 минут.
- По истечении времени тесто увеличится в объеме. Силиконовую лопатку смажьте растительным маслом. Пройдитесь ей по краю чаши, отделяя тесто от стенок. Слегка осадите его.
- Возьмите большую и глубокую сковороду. Дно застелите пекарской бумагой. Выложите в нее тесто. Прикройте крышкой и выдержите 20 минут, чтобы тесто увеличилось в объёме.
- Переставьте сковороду на конфорку и выпекайте хлеб на минимальном огне 20 минут.
- Снимите крышку. С помощью вложенной в сковороду пекарской бумаги аккуратно переверните хлеб на другую сторону. Прикройте этой же бумагой сверху, закройте крышку и выпекайте ещё 20-25 минут.
Готовый хлеб остудить и подавать. Приятного аппетита!
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской[2]. Рецептура хлеба часто содержит соль, сахар, жиры.
Фото: Freepik.
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