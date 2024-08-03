Глава МЧС: более 1000 человек утонуло в водоёмах России с за летний сезон

С начала летнего сезона в российских водоемах погибло более тысячи человек, среди которых 275 детей. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
За два месяца лета на водных объектах страны произошло свыше двух тысяч инцидентов. Спасателям удалось вызволить из воды почти полтысячи человек, в том числе 125 детей. Однако, как отметил министр, статистика утоплений вызывает серьезную озабоченность: 1173 погибших, включая 275 детей — это превышает показатели прошлого года.
Куренков подчеркнул, что чаще всего трагедии случаются в необорудованных для купания местах. Отсутствие спасателей, неподготовленное дно, замусоренность и неизвестный рельеф — все это факторы риска, которые приводят к печальным последствиям.
Министр признал, что из-за огромного количества водоемов в России обеспечить постоянное дежурство спасателей на каждом из них физически невозможно. В связи с этим, Александр Куренков призвал граждан к ответственности за собственную жизнь и безопасность детей, особенно во время отдыха у воды.
Фото: From Wikimedia Commons/ Biel Morro (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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