Руководитель московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Джетыгенов Максим рассказывает, какие опасности подстерегают купающихся на речке и загорающих на пляже.

Эксперт советует выбирать места для купания, которые были изначально для этого обустроены. В идеале, чтобы на них имелся стационарный спасательный пост, огороженная буйками площадь воды, на который проводились специальные работы по очистке дна от стекол, камней, палок, штырей.

В летнюю пору опасным будет само солнце и излучаемый им ультрафиолет. Очень легко получить тепловой удар, если не носить головной убор и не находиться в тени. Тепловой удар может привести к потере сознания и испортить отдых. Также резкое переохлаждение при прыжке в воду может плохо сказаться на организме.

"Можно позагорать небольшое время для того, чтобы получить солнечные ванны, но ни в коем случае не засыпать на солнце и не задерживаться на долгое время. Плюс ко всему, использовать крем, закрывать голову головным убором от попадания прямых солнечных лучей", — Советует эксперт

Джетыгенов советует иметь при себе на речке пару литров воды для поддержания водного баланса. Кроме того чистая вода поможет промыть случайно полученную рану. Рекомендую также брать на пляж минимальную аптечку для оказания первой помощи, где будут хотя бы пластыри, бинти, антисептик

Также не лишним будет ходить по пляжу в сланцах, а не босяком. В песке могут встречаться стекляшки, колючки, открытые ракушки, представляющие опасность пореза

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