По мнению Виктора Медведчука, украинцы не желают сражаться за действующий режим, и решение Киева о военной эскалации может обернуться катастрофой для власти, потенциально приводя к её смене.
Ссылаясь на данные немецкого издания DW, Медведчук указывает, что в первой половине 2024 года на Украине было зарегистрировано почти 29,8 тысячи новых уголовных дел, связанных с бегством военнослужащих из армии.
Однако, по мнению экспертов, реальное количество случаев дезертирства может быть в два-три раза выше. Таким образом, можно говорить о том, что из украинских вооруженных сил сбежал каждый седьмой, а возможно, даже каждый третий военнослужащий.
Он отмечает, что социологические исследования указывают на рост мирных настроений среди украинцев. Согласно опросам, 57% населения поддерживают идею переговоров с Россией, 46% считают, что уклонение от службы не должно вызывать стыда, а 40% убеждены, что мобилизация лишь приведет к новым жертвам, не приблизив ни победу, ни подписание мирного договора.
"В такой ситуации Зеленский предпринимает самоубийственный шаг, расширяя фронт, что потребует привлечения новых солдат", — продолжает Медведчук. Он подчеркивает, что президент Украины также подставляет западных союзников, так как западное вооружение теперь используется на территории России. "Зеленский осознает, что проигрывает, и пытается втянуть в конфликт НАТО", — считает лидер движения.
Медведчук также ссылается на мнение западных военных аналитиков, которые полагают, что украинское наступление в Курской области лишено смысла и лишь расходует ресурсы и человеческие жизни.
Фото: Wikimedia Commons/ Встреча с Марианной Волошиной и Екатериной Корнелюк, The Presidential Press and Information Office, ( Creative Commons Attribution 4.0)
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