Оригинальный рецепт свинины в соусе терияки для тех, кому надоела обычная подлива

Соус терияки имеет лёгкую жгучесть и яркий аромат. Свинина с соусом терияки отлично сочетается с рисом, картофельным пюре и макаронами.
Вам потребуется: 800 г свинины, 300 г соуса терияки, 20 г чеснока, 20 г имбиря, 20 г растительного масла, 1 ч. л. чёрного молотого перца, 10 г перца чили.
Приготовление:
- Охлаждённую свинину нарежьте на прямоугольные кусочки среднего размера. Жилки уберите.
- В глубокой сковороде разогрейте растительное масло, выложите мясо. Обжарьте 5-6 минут, иногда помешивая.
- Чеснок нарежьте на тонкие пластинки.
- Свежий имбирь очистите от кожуры и мелко нарежьте.
- Перец чили очистите от семян и тоже мелко нарежьте.
- Выложите чеснок, имбирь и перец чили к свинине. Поперчите и перемешайте.
- Готовьте в течение 5 минут, периодически помешивая. Вылейте в сковороду соус терияки и всё перемешайте.
- Закройте крышкой и убавьте огонь до умеренного. Готовьте, периодически помешивая, около 7-10 минут.
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