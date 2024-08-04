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Свинина в соусе терияки
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  • Опубликована сегодня в 15:51

Оригинальный рецепт свинины в соусе терияки для тех, кому надоела обычная подлива

Свинина в соусе терияки

Соус терияки имеет лёгкую жгучесть и яркий аромат. Свинина с соусом терияки отлично сочетается с рисом, картофельным пюре и макаронами.

Вам потребуется: 800 г свинины, 300 г соуса терияки, 20 г чеснока, 20 г имбиря, 20 г растительного масла, 1 ч. л. чёрного молотого перца, 10 г перца чили.

Приготовление:

  1. Охлаждённую свинину нарежьте на прямоугольные кусочки среднего размера. Жилки уберите.
  2. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло, выложите мясо. Обжарьте 5-6 минут, иногда помешивая.
  3. Чеснок нарежьте на тонкие пластинки.
  4. Свежий имбирь очистите от кожуры и мелко нарежьте.
  5. Перец чили очистите от семян и тоже мелко нарежьте.
  6. Выложите чеснок, имбирь и перец чили к свинине. Поперчите и перемешайте.
  7. Готовьте в течение 5 минут, периодически помешивая. Вылейте в сковороду соус терияки и всё перемешайте.
  8. Закройте крышкой и убавьте огонь до умеренного. Готовьте, периодически помешивая, около 7-10 минут.

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