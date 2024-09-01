Быстрый в приготовлении и сытный завтрак: тако с беконом

Дмитрий Тарасов стал гостем нового VK-шоу "Карты, деньги, два мяча" у ведущих Аланы Мамаевой, Дарьи Карпиной, Яны Ромашкиной и Марины Кондратюк. В тёплой компании жён и подруг футболистов Дмитрий признался, что в его жизни было только три женщины — по количеству браков и оценил таланты одной из бывших жён.