Быстрый в приготовлении и сытный завтрак: тако с беконом

Ингредиенты
- 4 полоски бекона.
- 1⁄2 луковицы.
- 2 стакана нарезанных грибов.
- Шпинат.
- 6 яиц.
- Соль и черный перец по вкусу.
- 8 кукурузных лепешек.
- 1⁄2 стакана тертого сыра.
- Сальса.
Приготовление
- Поджарьте бекон в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне в течение 5 минут, пока жир не растопится и бекон не начнет хрустеть. Достаньте его.
- Положите в сковороду лук и грибы и готовьте около 3 минут, пока лук не станет полупрозрачным. Добавьте шпинат и продолжайте готовить.
- Добавьте яйца и деревянной ложкой постоянно скребите их со дна сковороды по мере застывания. Приправьте солью и перцем.
- Разогрейте лепешки на сковороде на среднем огне. Разделите сыр на лепешки, сверху выложите яйца, остальные ингредиенты и полейте ложкой сальсы.
Фото: flickr.com/Steven DePolo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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