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Тако на завтрак с беконом и шпинатом
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Быстрый в приготовлении и сытный завтрак: тако с беконом

Тако на завтрак с беконом и шпинатом

Ингредиенты

  1. 4 полоски бекона.
  2. 1⁄2 луковицы.
  3. 2 стакана нарезанных грибов.
  4. Шпинат.
  5. 6 яиц.
  6. Соль и черный перец по вкусу.
  7. 8 кукурузных лепешек.
  8. 1⁄2 стакана тертого сыра.
  9. Сальса.

Приготовление

  1. Поджарьте бекон в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне в течение 5 минут, пока жир не растопится и бекон не начнет хрустеть. Достаньте его.
  2. Положите в сковороду лук и грибы и готовьте около 3 минут, пока лук не станет полупрозрачным. Добавьте шпинат и продолжайте готовить.
  3. Добавьте яйца и деревянной ложкой постоянно скребите их со дна сковороды по мере застывания. Приправьте солью и перцем.
  4. Разогрейте лепешки на сковороде на среднем огне. Разделите сыр на лепешки, сверху выложите яйца, остальные ингредиенты и полейте ложкой сальсы.

Фото: flickr.com/Steven DePolo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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