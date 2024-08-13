Как приготовить плов дома: вкусный рецепт

Плов — это не просто блюдо, а целая культура! Узнайте, как легко приготовить ароматный плов, который покорит сердца всех ваших гостей!
Ингредиенты
500 г риса (басмати или длиннозерный), 300 г мяса (баранина или курица), 2 луковицы, 2 моркови, 100 мл растительного масла, специи.
Приготовление
1. В казане разогрейте масло и обжарьте нарезанное мясо до золотистой корочки.
2. Добавьте нарезанный лук и тертую морковь, жарьте до мягкости.
3. Промойте рис под холодной водой и добавьте в казан. Перемешайте.
4. Залейте водой так, чтобы она покрывала рис на 1-2 см. Добавьте специи.
5. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте под крышкой 20-25 минут.
6. Плов готов! Подавайте с зеленью и салатом.
Фото: commons.wikimedia.org/Ji-Elle(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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