Как приготовить плов дома: вкусный рецепт

Плов — это не просто блюдо, а целая культура! Узнайте, как легко приготовить ароматный плов, который покорит сердца всех ваших гостей!

Ингредиенты

500 г риса (басмати или длиннозерный), 300 г мяса (баранина или курица), 2 луковицы, 2 моркови, 100 мл растительного масла, специи.

Приготовление

1. В казане разогрейте масло и обжарьте нарезанное мясо до золотистой корочки.

2. Добавьте нарезанный лук и тертую морковь, жарьте до мягкости.

3. Промойте рис под холодной водой и добавьте в казан. Перемешайте.

4. Залейте водой так, чтобы она покрывала рис на 1-2 см. Добавьте специи.

5. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте под крышкой 20-25 минут.

6. Плов готов! Подавайте с зеленью и салатом.

Фото: commons.wikimedia.org/Ji-Elle(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)