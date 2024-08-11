Как приготовить воздушный шоколадно-сметанный мусс

Представляем вашему вниманию рецепт шоколадно-сметанного мусса. Его просто и быстро приготовить. Рассказываем, как именно.
Ингредиенты:
- Сметана 25% — 600 г
- Сахарная пудра — 100 г
- Желатин — 20 г
- Какао-порошок — 40 г
- Вода — 100 мл
- Ванилин — 1 щепотка
Приготовление:
- Смешать воду и желатин. Оставить на время, а затем отправить в микроволновку.
- В миске соединить сметану, сахарную пудру и ванилин. Взбить.
- Добавить в массу смесь воды и желатина. Взбить ещё раз.
- Разделить смесь на 2 равные части.
- В одну часть добавить какао-парашок и перемешать.
- Форму залить белой массой, а затем — шоколадной. Присыпать мусс какао-порошком. Десерт готов!
Фото: flickr.com/Crystl (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Ливия усиливает границы из-за роста беспорядков соседних странах
Ливийская армия усилила охрану границ с Мали, Нигером и Чадом в связи с ростом нестабильности в этих государствах, сообщил в интервью РИА Новости Ахмед Аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА).
На Тайвань прибыли представители конгресса США
Группа конгрессменов США от Демократической партии прибыла на Тайвань с целью проведения встреч с представителями местных властей, как сообщает Министерство иностранных дел острова.
Олег Газманов опубликовал стихи о трагедии в Курской области после упрёков Галкина*
Певец Олег Газманов не прошёл мимо трагедии, случившийся в Курской области после атаки на регион ВСУ.
Рэпера Blueface приговорили к 4-м годам тюрьмы
Суд приговорил рэп-исполнителя Blueface к 4-м годам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока по уголовному делу о нападении.