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Рецепт воздушного шоколадно-сметанного мусса
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Как приготовить воздушный шоколадно-сметанный мусс

Рецепт воздушного шоколадно-сметанного мусса

Представляем вашему вниманию рецепт шоколадно-сметанного мусса. Его просто и быстро приготовить. Рассказываем, как именно.

Ингредиенты:

  • Сметана 25% — 600 г
  • Сахарная пудра — 100 г
  • Желатин — 20 г
  • Какао-порошок — 40 г
  • Вода — 100 мл
  • Ванилин — 1 щепотка

Приготовление:

  1. Смешать воду и желатин. Оставить на время, а затем отправить в микроволновку.
  2. В миске соединить сметану, сахарную пудру и ванилин. Взбить.
  3. Добавить в массу смесь воды и желатина. Взбить ещё раз.
  4. Разделить смесь на 2 равные части.
  5. В одну часть добавить какао-парашок и перемешать.
  6. Форму залить белой массой, а затем — шоколадной. Присыпать мусс какао-порошком. Десерт готов!

Фото: flickr.com/Crystl (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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