Полезный и сытный овсяноблин станет идеальным завтраком

Если вы хотите приготовить вкусный, полезный и сытный завтрак, тогда рецепт овсяноблина вам точно понравится.
Выбирайте овсяные хлопья долгой варки.
На 1 порцию вам понадобится: 3 ст. л. овсяных хлопьев, 2 яйца, 50 мл молока, 30 г сливочного сыра, 1 ст. л. растительного масла, щепотка соли.
Приготовление:
- Яйца разбейте в глубокую чашку, перемешайте до однородности.
- Добавьте молоко и посолите. Перемешайте.
- Всыпьте в смесь овсянку, оставьте набухать 10-15 минут.
- Смажьте сковороду растительным маслом и хорошо прогрейте на среднем огне.
- Вылейте массу на сковороду и убавьте огонь до минимума.
- Накройте овсяноблин крышкой и жарьте до готовности.
- На одну половинку овсяноблина выложить ломтики сыра и накрыть второй половинкой. Выключите огонь.
- Переложите на тарелку и украсьте овсяноблин зеленью.
Приятного аппетита!
Турция поддерживает любое посредничество в украинском конфликте
Турция поддерживает любые посреднические инициативы для разрешения конфликта на Украине, но в данный момент не видит готовности сторон к переговорам, сообщил дипломатический источник РИА Новости в Анкаре
Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина обвинена в убийстве
Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и шестерых экс-чиновников возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, сообщает The Daily Star. Это первое дело против Хасины после смены правительства.
Психолог Бенетт: красный цвет означает уверенность, а фиолетовый — власть
Черный цвет может говорить о наличии депрессии у человека. Однако его порой носят те, кто просто хочет выглядеть более стройным. Об этом NewsInfo.Ru сообщил эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.
Подписчики Игоря Крутого считают, что сейчас не время проводить "Новую волну"
Композитор Игорь Крутой сообщил о проведении конкурса "Новая волна" и наткнулся на волну хейта.