автосервис
автосервис
© wikipediа by Hyundai Motor Group is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:07

Отзывные кампании: шанс сэкономить десятки тысяч, который большинство теряет

Эксперт Никоноров: большинство российских водителей не проверяют авто на участие в сервисных кампаниях

Говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но в автомобильном мире это правило не всегда работает. Сервисные — или, как их чаще называют, отзывные — кампании являются настоящим исключением. Производитель сам выявляет недоработку в автомобиле и полностью за свой счёт устраняет её у официального дилера. Для владельца — это стопроцентно бесплатная услуга.

И всё же российские водители удивительным образом игнорируют этот шанс. Что мешает воспользоваться бесплатным ремонтом и как убедиться, что именно ваш автомобиль попал под программу — об этом ниже.

Зачем нужны отзывные кампании

Производство автомобилей не заканчивается на конвейере. Машина, покидая ворота дилерского центра, остаётся в орбите внимания автопроизводителя.

  • Во-первых, требуется регулярное обслуживание, квалифицированные мастера и оригинальные детали.

  • Во-вторых, действует гарантия: если проявится заводской брак, владелец должен получить бесплатный ремонт.

Но забота о клиентах не ограничивается сроками гарантии. Автоконцерны внимательно следят за безопасностью даже тех моделей, которые давно сняты с производства. При выявлении конструктивной ошибки запускается отзывная кампания: в её рамках заменят или исправят неисправный узел абсолютно бесплатно — вне зависимости от возраста машины или количества владельцев.

Самый известный пример последних лет — подушки безопасности Takata. Их массово устанавливали на миллионы автомобилей по всему миру, но позже они были признаны небезопасными. В итоге автопроизводители десятками тысяч меняли их в машинах, которые к тому моменту давно сменили не одного хозяина.

Бесплатно — значит бесплатно

Главное правило сервисной кампании: владелец автомобиля не платит ни копейки. Производитель полностью компенсирует дилеру стоимость работы и сам поставляет новые детали.

"Отзывная кампания всегда бесплатна для автовладельца", — подчеркивают эксперты.

Причина проста: для бренда репутация дороже всего. Несвоевременное устранение ошибки может обернуться судебными исками, особенно в США, где коллективные жалобы — привычная практика. Поэтому автогиганты предпочитают исправить недоработки заранее, сохранив лицо и избежав крупных финансовых потерь.

Россия и бесплатные кампании

На первый взгляд, в России всё работает так же, как и в других странах. Но статистика показывает обратное — подавляющее большинство отечественных автовладельцев пропускают кампании.

Илья Никоноров, директор по маркетингу и PR "ММС Рус" (официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России), объяснил ситуацию.

"Отечественные водители обычно проходят отзывную кампанию только тогда, когда продолжают обслуживать машину у официального дилера. Если же автомобиль перешёл ко второму или третьему владельцу, или его обслуживают в сторонних сервисах, до отзывной кампании дело уже не доходит. По моему опыту, менее трети российских водителей получают обязательную бесплатную услугу", — рассказал Никоноров.

И это при том, что узнать о кампании элементарно: достаточно ввести VIN-код на сайте производителя и записаться к любому официальному дилеру. В одной только сети Mitsubishi по стране работает 80 центров, где готовы провести замену безвозмездно.

Почему россияне упускают выгоду

Причин несколько:

  • недостаток информации — многие просто не знают о возможности;

  • недоверие к "бесплатным услугам";

  • привычка обращаться в "гаражные" сервисы вместо официальных.

При этом отказ от кампании лишает владельца не только бесплатного ремонта, но и безопасности. Исправленная по гарантии деталь может значительно повысить остаточную стоимость машины при продаже и избавить от риска серьёзных поломок.

Почему стоит воспользоваться кампанией

  1. Безопасность — большинство кампаний связаны с элементами, влияющими на жизнь и здоровье водителя.

  2. Экономия — ремонт, который в обычной ситуации обошёлся бы в десятки тысяч рублей, проводится бесплатно.

  3. Повышение стоимости авто — сервисные отметки у официального дилера добавляют доверия на вторичном рынке.

И всё это занимает минимум времени: проверить машину по VIN и отвезти её к дилеру.

