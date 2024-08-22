Ребенок, страдающий аутизмом, выпал из окна пятиэтажного дома в Санкт-Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошёл несчастный случай с десятилетним мальчиком, страдающим аутизмом и задержкой психоречевого развития. Как сообщает информационный портал «Фонтанка», ребёнка обнаружили под окнами высотного здания с многочисленными переломами.
По данным источника, накануне бригада скорой помощи доставила школьника от жилого дома в микрорайоне Сергиевское в медицинское учреждение. Он находился в критическом состоянии, у него были повреждения, характерные для падения с большой высоты.
У юного пациента диагностировали не только переломы, но и закрытую травму черепа и мозга, а также шоковое состояние.
В ходе расследования выяснилось, что днём ребёнок находился под присмотром бабушки в квартире на пятом этаже, где он живёт с матерью. Предварительная версия произошедшего — мальчик, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и выпал из окна.
Фото: From Wikimedia Commons/ freestocks.org (public domen)
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