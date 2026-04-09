Родители поддерживают ребенка
Родители поддерживают ребенка
Ирина Малова Опубликована вчера в 15:02

Редкое имя становится трендом: именно семья определяет, чем это обернется

Необычное имя может подчеркнуть индивидуальность ребенка, если семья правильно поясняет смысл такого имени, пояснила системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина. В комментарии NewsInfo она рассказала, как редкие имена влияют на человека.

С начала 2026 года в Москве родители дали новорожденным такие необычные имена, как Славия, Искра, Сора, Амур, а также редкие составные имена Виолетта София, Евлалия и Анна Фекла, сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на столичное управление ЗАГС.

Стремление давать детям необычные имена связано с желанием родителей подчеркнуть их уникальность и индивидуальность, предполагает эксперт. По ее словам, подобные тенденции уже встречались в разные исторические периоды и не являются чем-то принципиально новым.

"Бывают периоды, когда люди называют своих детей необычно в соответствии со своими представлениями о реальности. Если вспомнить двадцатые годы, то всевозможные сокращения от Маркс, Энгельс, Ленин и прочее. Марксен имя было, в духе времени", — напомнила психолог.

Она подчеркнула, что ключевую роль играет отношение семьи к имени и то, как его значение объясняется ребенку.

"Сейчас люди более склонны к индивидуальности. Если в семье к необычному имени ребенка относятся спокойно, хорошо, объясняют ребенку, почему именно так его назвали, это важно. Ребенок воспринимает свое имя как знак индивидуальности, как принадлежность к своей семье. Это стремление быть уникальным", — отметила Потемкина.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

