Редкое имя становится трендом: именно семья определяет, чем это обернется

Необычное имя может подчеркнуть индивидуальность ребенка, если семья правильно поясняет смысл такого имени, пояснила системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина. В комментарии NewsInfo она рассказала, как редкие имена влияют на человека.

С начала 2026 года в Москве родители дали новорожденным такие необычные имена, как Славия, Искра, Сора, Амур, а также редкие составные имена Виолетта София, Евлалия и Анна Фекла, сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на столичное управление ЗАГС.

Стремление давать детям необычные имена связано с желанием родителей подчеркнуть их уникальность и индивидуальность, предполагает эксперт. По ее словам, подобные тенденции уже встречались в разные исторические периоды и не являются чем-то принципиально новым.

"Бывают периоды, когда люди называют своих детей необычно в соответствии со своими представлениями о реальности. Если вспомнить двадцатые годы, то всевозможные сокращения от Маркс, Энгельс, Ленин и прочее. Марксен имя было, в духе времени", — напомнила психолог.

Она подчеркнула, что ключевую роль играет отношение семьи к имени и то, как его значение объясняется ребенку.