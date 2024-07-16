Эксперт Шиау-шян Лю сообщил журналистам Newsweek, что американское оружие, такое как 155-мм артиллерийские снаряды Excalibur и управляемые авиабомбы JDAM, фактически превратились в "болванку" из-за успешной работы российских комплексов радиоэлектронной борьбы в зоне проведения специальной военной операции.

По мнению эксперта, в условиях действия российских систем радиоэлектронной борьбы высокоточные боеприпасы американского производства, такие как упомянутые артиллерийские снаряды и авиабомбы, теперь практически лишены эффективности.

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