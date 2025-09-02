Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
собака с ребенком
собака с ребенком
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:30

Собаки дарят то, чего не могут даже близкие: вот почему человек помнит своего питомца всю жизнь

Собака часто становится ближе некоторых родственников

Собаки живут рядом с человеком всего несколько лет, но этого времени хватает, чтобы они изменили нас навсегда. Они учат радости в простых вещах, безусловной любви и верности. Когда питомца не становится, в доме остаётся пустота, но и множество воспоминаний, которые продолжают согревать сердце.

1. Иногда вы ближе к собаке, чем к людям

Исследования подтверждают: многие владельцы ощущают, что их собака ближе им, чем даже некоторые родственники. Она рядом каждый день, понимает без слов и становится источником особого чувства родства.

2. Мир собаки вращается вокруг вас

Ни игрушки, ни угощения не имеют для неё большего значения, чем ваше внимание. Собака живёт ради вас и вашего счастья, и в этом её сила: искренняя и безусловная любовь.

3. Лучший антистресс

Присутствие питомца снижает уровень стресса, нормализует сердечный ритм и поднимает настроение. Когда теряешь собаку, это похоже на потерю друга, психолога и наставника в одном лице.

4. Она ценит каждую мелочь

Даже простое наполнение миски водой или лишние пять минут прогулки превращаются для неё в проявление заботы. Собака смотрит на вас с благодарностью, словно вы её герой.

5. Она понимает вас

Питомец чутко реагирует на привычки, настроение и даже голос. Одни собаки знают, когда пора готовиться к пробежке, другие чувствуют момент, когда вам нужно просто полежать рядом. Учёные доказали: они способны распознавать эмоции и значение многих слов.

6. Верность без условий

Даже если вы заняты, устали или ошиблись, собака всегда прощает. Она рядом в минуты радости и в самые тяжёлые периоды. Эта преданность — редкий дар, который делает её настоящим другом.

7. Любовь после ухода

Даже после смерти собаки хозяева нередко ощущают её присутствие — словно питомец продолжает защищать и утешать. Их любовь не исчезает, а остаётся с нами навсегда.

Собаки становятся частью семьи и нашей истории. Их жизнь коротка, но память о них остаётся навсегда — как тихое напоминание о том, что мы были для них целым миром.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты по аквариумистике рекомендуют выбирать форму аквариума для простого ухода сегодня в 13:20

Аквариум без переплат: лёгкий способ выбрать идеальную форму, которую все хотят, но мало кто знает

Выбор аквариума — это не просто покупка красивой ёмкости. Узнайте, как правильно подобрать форму, объём и создать комфортные условия для ваших рыбок.

Читать полностью » Домашние питомцы укрепляют семейные связи: анализ экспертов по зоопсихологии сегодня в 12:12

Питомец, который изменит не только дом, но и сердце — история каждого хозяина

Хотите больше радости в жизни? Узнайте 5 причин завести питомца — от дисциплины до безграничной любви. Не упустите шанс на счастье с пушистым другом!

Читать полностью » Волнистые попугаи нуждаются в 8-10 часах сна — правила ухода от специалистов по птицам сегодня в 12:07

Как создать идеальный микроклимат для волнистого попугая — секреты, которые изменят его жизнь

Правильный микроклимат — залог здоровья волнистого попугая. Узнайте, как создать оптимальный свет, температуру и влажность для вашего пернатого друга.

Читать полностью » Иммунитет собак снижается при стрессе, паразитах и несбалансированном питании сегодня в 11:51

Иммунитет собаки под ударом: что медленно разрушает защиту любимца

Собаки могут терять защитные силы из-за стресса, болезней и неправильного питания. Узнайте, как вовремя заметить тревожные сигналы и поддержать их здоровье.

Читать полностью » Ветеринары предупредили о риске диареи и аллергии у собак после молочных продуктов сегодня в 10:44

Чем меньше молока — тем спокойнее желудок: парадокс собачьего рациона

Можно ли собакам давать молоко? Ответ не так прост, как кажется. Мы разобрались, какие молочные продукты безопасны для питомцев, а от каких лучше отказаться.

Читать полностью » Полезные крупы для собак: ветеринары рекомендуют гречку, рис и овсянку сегодня в 9:29

Миска этой крупы — и у собаки крепкие кости, спокойные нервы и энергия

Крупы могут стать полезным дополнением к питанию собаки, но только при правильном выборе и приготовлении. Какие из них действительно стоит включить в рацион?

Читать полностью » Врачи рекомендуют менять сухой корм для собак каждые 3–6 месяцев сегодня в 8:07

Большой мешок — большая ошибка: когда собачий корм превращается в яд

Как превратить сухой корм из вынужденной меры в основу здорового рациона собаки? Несколько простых правил помогут сохранить питомцу активность и долгую жизнь.

Читать полностью » Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак сегодня в 7:15

Сырая рыба может погубить здоровье: как правильно готовить мойву для питомца

Мойва — недорогая рыба, которая по составу и пользе для здоровья собак может соперничать с дорогими сортами. Узнайте, почему её стоит включить в рацион.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринар Вера Меньшикова: абиссинская кошка отличается грациозностью и умом
ПФО

МИД КНР: безвизовый въезд в Китай для граждан России откроется с 15 сентября
Спорт и фитнес

Лучшее время для тренировок зависит от энергии и мотивации — Cleveland Clinic
Садоводство

Опасность в горшке: 5 популярных комнатных растений, содержащих яд – симптомы и меры предосторожности
Красота и здоровье

Медики рассказали, как стресс и недосып мешают нормализации уровня сахара
Красота и здоровье

Эксперты: прогулка после еды и медленное пережёвывание снижают уровень глюкозы в крови
Туризм

Главные достопримечательности Таллинна: старый город, Кадриорг и остров Аэгна
Спорт и фитнес

Как правильно выполнять muscle up на кольцах и турнике объяснил тренер Кайл Бауфман
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet