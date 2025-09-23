Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Защитная плёнка на фаре
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:22

Включили противотуманки в ясную погоду? Вы только что нарушили ПДД — разбираем ошибки

Водители получают штрафы за включение задних противотуманных фонарей в ясную погоду

Задние противотуманные фонари есть практически на каждом современном автомобиле. Иногда их два, иногда один — всё зависит от конструкции оптики. Но далеко не каждый водитель понимает, когда именно можно их включать, а когда за это грозит штраф.

Почему противотуманки вызывают вопросы

Эти фонари используются довольно редко, поэтому многие автолюбители не до конца разбираются в правилах. Иногда их включают "для красоты" или по привычке вместе с другими световыми приборами. Но такое поведение может обернуться наказанием.

"За неправильную установку или использование этого элемента оптики предусмотрен штраф в размере 500 рублей", — напомнил инспектор ГАИ.

Наказание ждёт водителя, если он включает задний противотуманный фонарь без веской причины: днём при хорошей видимости, ночью на освещённой улице или просто "на всякий случай". В этом случае яркий свет слепит тех, кто едет позади.

Сравнение: когда можно и когда нельзя

Условие Использование задних ПТФ Последствия
Сильный туман Да Улучшает видимость авто для других
Проливной дождь Да Дополнительная безопасность
Снегопад Да Помогает избежать столкновения
Ясная погода, хорошее освещение Нет Риск ослепить водителей, штраф 500 руб.

Советы шаг за шагом: как правильно использовать

  1. Включайте противотуманки только при сильном тумане, дожде или снегопаде.

  2. Следите за жёлтым значком на приборной панели — он сигнализирует о включённой оптике.

  3. Перед поездкой ознакомьтесь с инструкцией к машине: у разных моделей кнопка включения расположена по-разному.

  4. После улучшения видимости обязательно выключайте фонари, чтобы не мешать другим водителям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: включить фонарь на освещённой трассе.
    Последствие: слепите едущих сзади, получите штраф.
    Альтернатива: используйте только ближний свет или ДХО.

  • Ошибка: не включить при сильном тумане.
    Последствие: риск, что вашу машину не заметят.
    Альтернатива: активируйте задние противотуманки и снизьте скорость.

  • Ошибка: оставлять противотуманки включёнными всегда.
    Последствие: раздражение других водителей, штраф.
    Альтернатива: включать только в условиях плохой видимости.

А что если туман внезапно рассеялся?

Часто бывает, что водитель включил оптику в условиях густого тумана, но через несколько километров видимость улучшилась. Важно не забыть выключить фонари сразу, чтобы избежать слепящего эффекта для других участников движения.

Плюсы и минусы противотуманок

Плюсы Минусы
Делают автомобиль заметнее в тумане Могут ослеплять сзади
Повышают безопасность в непогоду За неправильное использование — штраф
Простое управление Легко забыть выключить

FAQ

Обязаны ли водители включать задние противотуманки?
Нет, это рекомендация. Их включают только при плохой видимости.

Можно ли использовать противотуманки вместо габаритов?
Нет. Для обозначения авто в нормальных условиях достаточно ближнего света или ДХО.

Штрафуют ли за забытые включёнными фонари?
Да, при хорошей видимости это считается нарушением и карается штрафом 500 рублей.

Мифы и правда

  • Миф: "Противотуманки делают поездку безопаснее всегда".
    Правда: в ясную погоду они только мешают другим.

  • Миф: "Их использование обязательно по закону".
    Правда: это лишь рекомендация при плохой видимости.

  • Миф: "Чем больше света, тем лучше".
    Правда: избыток света ослепляет и повышает риск ДТП.

Интересные факты

  1. Первые противотуманные фонари появились ещё в 1960-х годах и использовались только на дорогих европейских автомобилях.

  2. В некоторых странах Европы за езду с включёнными задними противотуманками без необходимости штрафы значительно выше российских.

  3. На современных авто задние противотуманки зачастую интегрированы в общий блок оптики и включаются одной клавишей с передними.

Исторический контекст

В советских "Жигулях" задние противотуманные фонари встречались редко и ставились в основном на экспортные версии. Массово они появились лишь в 1990-е годы, когда Россия стала ориентироваться на европейские стандарты безопасности. Сегодня такой элемент оптики обязателен на всех новых моделях.

