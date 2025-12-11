Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:11

Реальные герои войны: как бойцы ВДВ продолжили операцию, потеряв всё вооружение и связь

11-я гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ продолжила боевую задачу после атаки дрона — ТАСС

Во время зачистки лесополосы в районе Олешни Курской области бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ из группировки войск "Днепр" столкнулись с атакой FPV-дрона. Несмотря на потери связи и вооружения, военнослужащие продолжили выполнять боевую задачу и захватили блиндаж ВСУ. Об этом в интервью ТАСС рассказал стрелок бригады с позывным Мартин.

Сложности в ходе операции

По словам Мартина, во время операции бойцы столкнулись с туманом и атакой дрона. "Ждун" — FPV-дрон на оптоволокне — поджидал их и нанёс удар, из-за которого вышли из строя оба автомата и рация. Несмотря на это, десантники приняли решение не прерывать задачу и продолжили движение, понимая, что выполнение операции важнее.

"Нужно было зачистить лесополосу, мы спешились в двойке. Был туман. Не дойдя метров 300-400 до блиндажа с противником, нас атаковал "ждун" — FPV-дрон на оптоволокне, который сидел и ждал. Из-за удара оптоволокна у нас были выведены из строя оба автомата и рация. Мы приняли одно для себя решение — пойти дальше и выполнить задачу до конца. В итоге были ликвидированы четверо украинских боевиков", — рассказал Мартин.

Действия после атаки

После захвата блиндажа, Мартин обнаружил тела убитых ранее солдат ВСУ с гранатами. Используя эти гранаты, он и его товарищи уничтожили позиции противника.

"Мы забрали эти гранаты и закидали ими блиндаж. Задача была выполнена", — сообщил боец.

Российские десантники укрепились на позиции и стали ожидать подкрепление. В связи с проявленным мужеством Мартин был представлен к ордену Мужества. Он родом из Ярославской области, и его действия были отмечены командованием.

