Памятник жертвам ГУЛАГа в Норильске
Памятник жертвам ГУЛАГа в Норильске
© commons.wikimedia.org by Ninaras is licensed under CC BY 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:00

Борщ ценой в айфон: как живут на "северные миллионы" в Норильске

Зарплата шахтёра в Норильске — 250 тысяч, но килограмм черешни почти тысяча рублей

Можно ли сварить кастрюлю борща за 2500 рублей? Для жителей Норильска это вовсе не шутка, а суровая повседневность. Как пишет автор канала "Тимур Угулава | Путешествия с душой", разговоры о так называемых "северных миллионах" зачастую далеки от реальности.

Миф о том, что северяне "купаются в деньгах", живуч до сих пор. Ещё в советское время, когда в Норильске действительно платили выше среднероссийского, складывалось впечатление о лёгких заработках. Но высокая зарплата на Севере всегда была компенсацией за тяжёлые условия труда и суровый климат.

"Северные миллионы" — как это было и что стало

В 70-80-е годы прошлого века город переживал свой расцвет. По воспоминаниям старожилов, тогда обычный горняк мог позволить себе полететь в Сочи на выходные. Однако чаще деньги откладывали, создавая запас "на потом". Именно в те времена и зародился миф о "северных миллионах".

С приходом 90-х всё изменилось. Задержки зарплат, забастовки, снижение доходов — жители Крайнего Севера, как и вся страна, прошли через испытания. В памяти у многих до сих пор остались способы экономии того времени: курицу и сахар покупали мешками, мясо — у знакомых охотников, а рыбу брали прямо у промысловиков. Таймыр щедро делился своим богатством — сигом, муксуном, хариусом.

Особой нотой в воспоминаниях звучит сеть булочных "Смак". Магазины с ароматом свежего хлеба и французских багетов стали для многих символом детства. Сегодня их в городе уже нет, но память о них жива.

Нынешние зарплаты и траты

Сегодня бригадир-проходчик получает около 250 тысяч рублей до вычета налогов. Звучит солидно, но стоит учитывать, что речь идёт об опасной работе в экстремальных условиях. Средний горняк зарабатывает заметно меньше.

Однако важнее не цифры дохода, а расходы. Житель Норильска Денис рассказывает:

"На еду у нас на двоих уходит от шестидесяти до восьмидесяти тысяч в месяц. И это без деликатесов. Захотел сварить борщ — кусок говядины выходит в тысячу двести рублей, плюс овощи. В итоге большая кастрюля обходится примерно в две с половиной тысячи рублей".

Другой собеседник, Андрей, недавно переехавший в Петербург, добавляет:

"Я жил один, у меня выходило от двадцати до сорока тысяч на питание в месяц. При этом бензин всегда был второй статьёй расходов — и дорогой, и уходит его больше из-за зимы. Ну и автозапчасти… это вообще беда. В Норильске за ступичный подшипник я отдал 11 тысяч, а в Питере тот же самый стоит пять".

Продукты и "северная корзина"

Высокие цены в магазинах объясняются прежде всего логистикой: продукты завозят самолётами, что неизбежно влияет на стоимость.

Примерные цены в Норильске летом:

  • черешня — 980 руб./кг;
  • абрикосы — 295-395 руб./кг;
  • бананы — 325 руб./кг;
  • помидоры — 465 руб./кг;
  • арбуз — 137 руб./кг.

Бакалея выглядит чуть доступнее: подсолнечное масло стоит от 200 до 290 рублей, кофе Jacobs Monarch — 430 рублей за 75 граммов, а чай Greenfield (100 пакетиков) — 450 рублей.

Молочные продукты — отдельная история. Творог "Простоквашино" обойдётся в 215 рублей, но даже при нормальных сроках годности не редкость встретить испорченный йогурт. Зимой цены вырастают ещё больше, а некоторые товары исчезают с прилавков.

Северяне — люди, которые держат удар

Несмотря на все сложности, жители Норильска не считают себя обделёнными. Это трудолюбивые и стойкие люди, привыкшие жить в суровых условиях. Однако утверждения о "лёгких деньгах" здесь звучат как издёвка.

Фраза "приехал на Север — бери лопату для миллионов" остаётся лишь мифом. Реальность же такова: высокий доход уравновешивается ещё более высокими расходами, и за каждым рублём на Крайнем Севере стоит тяжёлый труд.

