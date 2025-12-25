Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Подарочное украшение рождественской елки
Подарочное украшение рождественской елки
Опубликована сегодня в 17:58

Новогодний самообман включён: как грандиозные планы разваливаются уже в январе

Новогодние обещания чаще срываются из-за переоценки сил — психологи

В новогодние часы многие уверены: со сменой даты исчезнут слабости и начнётся абсолютно другой, более успешный этап жизни, обещают себе кардинальные перемены. Об этом в телеграм-канале 360. ru рассказывают, что уже в первые недели января план "новой счастливой жизни" начинает разваливаться, оставляя чувство разочарования и сомнения в собственных силах.

Почему планы не работают

Психологи отмечают: в конце года люди склонны принимать решения, руководствуясь эмоциональным состоянием. К этому времени многие испытывают усталость от старых неудач и мечтают о мгновенном чуде. Ожидания собственного будущего успеха сильно завышены, а реальная способность изменить устоявшиеся привычки недооценена. Такой разрыв между мечтой и повседневностью ведёт к тому, что уже в январе привычный образ жизни возвращается — и планы об окончательной победе над собой остаются на бумаге.

Причина не только в мотивации, но и в формулировках самих обещаний. Часто они носят абстрактный характер — "начать новую жизнь", "взяться за себя" — и не содержат чётких шагов. Без конкретного плана мозг легко сбивается с курса и возвращается к старым моделям поведения. Для многих людей это переживается болезненно: вместо системного изменения они сталкиваются с внутренним критиком, который воспринимает неудачу как личную слабость. Такое самобичевание снижает мотивацию и усиливает чувство вины.

Как перестать ломать себя

Альтернативный подход, предложенный психологами, заключается в отказе от крупных обещаний и переходе к минимальным, измеримым действиям. Важно не идеальное выполнение задуманного, а способность повторять попытки без самокритики, даже если прогресс идёт медленно. Малые, реалистичные шаги позволяют укрепить уверенность и сформировать привычки, которые со временем действительно приводят к изменениям.

Понимание собственных ограничений, реалистичное планирование и доброжелательное отношение к себе помогают справляться с разрывом между желаниями и реальностью. Тогда новогодние цели перестают быть самообманом и становятся частью устойчивого процесса роста.

