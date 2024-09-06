Россияне скупают недвижимость в Дубае, несмотря на её заметное подорожание

С 2020 по 2024 годы апартаменты в Дубае подорожали на 22% до $5,3 тысяч за квадратный метр по состоянию на июль, сообщил "Газете.Ru" эксперт рынка ОАЭ, основатель аналитического агентства "Бюро Негинского" Андрей Негинский.

По его словам, дубайская недвижимость дешевела только на пике пандемии коронавируса. "Тогда стоимость "квадрата" снизилась с $4,3 тысяч до $4,2 тысяч. В следующие годы стоимость метра в апартаментах росла", — уточнил собеседник издания.

Тем не менее продажи апартаментов в новостройках в Дубае за четыре года выросли в семь раз, с 2021 по 2024 годы — втрое, а с 2022 по 2024 годы — вдвое.

В основном жилплощадь скупают россияне, чтобы заработать на аренде, добавил Негинский. Средняя арендная плата достигает $17,9 тысяч в год — на 55% дороже, чем в 2020-м.

По данным Kalinka Realty на основе анализа статистики Dubai Land Department, россияне были в 2022 году крупнейшими покупателями жилой и коммерческой недвижимости в ОАЭ.