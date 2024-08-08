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Доля проданного без отделки жилья превысила 60%, сообщил девелопер Колченко
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Стало известно, почему всё больше квартир и апартаментов стали продавать без отделки

Доля проданного без отделки жилья превысила 60%, сообщил девелопер Колченко

Всё больше квартир и апартаментов в новостройках бизнес-класса стали продавать без отделки, сообщил "Газете.Ru" акционер, управляющий партнёр ГК "Основа" Олег Колченко.

По его словам, к августу доля таких лотов превысила 60%, за год увеличившись более чем на 5%.

Собеседник издания объяснил эту тенденцию попытками покупателей жилья хоть немного сэкономить в условиях запредельного подорожания ипотеки.

"При этом популярными стали траншевые и аккредитивные кредиты с символическими платежами в первые годы выплат, позволяющие накопить сумму на самостоятельный ремонт", — добавил он.

По данным ГК "Основа" и "Метриум", в других сегментах рынка доля жилья без отделки ниже: в массовом — 18%, в премиум-классе — 10%, в высокобюджетных комплексах — 2%.

Фото: Градостроительный комплекс Москвы/Фонд реновации (Creative Commons Attribution 3.0)

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